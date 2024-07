Le prix de l'or est resté stable jeudi, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine prévues plus tard dans la journée pour obtenir plus d'informations sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était presque inchangé à 2 372,99 $ l'once, à partir de 0042 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 2 378,40 dollars.

* Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la banque centrale américaine prendrait des décisions sur les taux d'intérêt "quand et comme" elles sont nécessaires. Mardi, il a déclaré aux membres de la Chambre des représentants que "davantage de bonnes données" constitueraient un argument en faveur d'une réduction des taux d'intérêt.

* L'attrait de l'or sans rendement tend à se renforcer dans un environnement de faibles taux d'intérêt.

* Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés estiment actuellement à 73 % les chances d'une réduction des taux d'ici septembre, une deuxième réduction étant également probable d'ici décembre.

* Les traders attendent le rapport sur l'indice des prix à la consommation (CPI) de juin, prévu à 1230 GMT, et le rapport sur l'indice des prix à la production (PPI), prévu vendredi.

* Le gouverneur de la Fed, Lisa Cook, a déclaré mercredi que l'inflation américaine devrait continuer à baisser sans une nouvelle hausse significative du taux de chômage.

* L'argent a augmenté de 0,2% à 30,87 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,5% à 994,10 dollars et le palladium a gagné 0,4% à 989,93 dollars.

* Les prix à la consommation en Chine ont augmenté pour un cinquième mois en juin mais n'ont pas répondu aux attentes, la demande intérieure s'embourbant dans une lente reprise malgré les mesures de soutien à la deuxième économie mondiale.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 Allemagne IPCH Final YY Juin

0600 Royaume-Uni PIB Est 3M/3M Mai

0600 Estimation du PIB du Royaume-Uni MM, YY Mai

0600 Royaume-Uni Services MM, YY Mai

0600 Royaume-Uni Production manufacturière MM Mai

1230 US Core CPI MM, SA ; YY, NSA Juin

1230 IPC américain MM, SA ; YY, NSA Juin

1230 IPC américain, salariés, juin

1230 US Initial Jobless Clm Weekly (Reporting by Ashitha Shivaprasad in Bengaluru ; Editing by Subhranshu Sahu)