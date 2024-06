Les prix de l'or sont restés stables mercredi après que les données sur les ventes au détail aux États-Unis, plus faibles que prévu, aient renforcé les paris sur une réduction imminente des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant s'est maintenu à 2 327,76 $ l'once, à 0115 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 2 342,00 dollars.

* Les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté de 0,1% le mois dernier, selon le Bureau du recensement du Département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes au détail augmenteraient de 0,3 % en mai.

* Le président de la Fed Bank of New York, John Williams, a déclaré que les taux d'intérêt baisseront progressivement au fil du temps, mais il a refusé de dire quand la banque centrale américaine pourrait commencer à assouplir sa politique monétaire.

* Selon l'outil FedWatch du CME, les traders évaluent actuellement à 67 % la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed en septembre.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Les responsables de la Réserve fédérale, encouragés par les données récentes, sont à la recherche d'une confirmation supplémentaire du ralentissement de l'inflation et de tout signe d'avertissement provenant d'un marché du travail toujours fort, alors qu'ils se dirigent prudemment vers ce que la plupart d'entre eux prévoient être une ou deux réductions des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année.

* Les investisseurs se concentrent également sur les demandes hebdomadaires d'allocations chômage prévues pour jeudi et sur les indices rapides des directeurs d'achat prévus pour vendredi, qui pourraient apporter plus de clarté sur la consommation et la vigueur de l'économie.

* Les banques centrales sont plus nombreuses à prévoir d'augmenter leurs réserves d'or d'ici un an et plus nombreuses à s'attendre à ce que d'autres le fassent également, en raison de l'incertitude macroéconomique et politique, malgré les prix élevés du métal précieux, a déclaré le Conseil mondial de l'or (CMO) dans son enquête annuelle.

* L'argent au comptant a baissé de 0,4 % à 29,40 dollars l'once, le platine a baissé de 0,4 % à 968,59 dollars et le palladium a gagné 0,1 % à 887,67 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 UK Core CPI YY May 0600 UK CPI YY May (Reportage de Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)