Le prix de l'or est resté atone jeudi, après un récent rallye qui s'est essoufflé pour chuter de plus de 1 % au cours de la séance précédente, alors que les traders ont commencé à réduire leurs prévisions de réduction des taux par la Réserve fédérale américaine cette année.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant s'est maintenu à 2 377,48 dollars l'once, à 0113 GMT. Le lingot a atteint un record de 2 449,89 lundi.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,6% à 2 378,20 dollars.

* Les responsables de la Réserve fédérale ont indiqué qu'il faudrait plus de temps que prévu pour être plus confiant dans l'évolution de l'inflation vers 2 %, selon les minutes de la session de la banque centrale américaine du 30 avril au 1er mai.

* Les données récentes suggèrent que l'inflation américaine a repris sa tendance à la baisse, mais plusieurs décideurs de la Fed sont restés prudents sur la réduction des taux trop tôt, tout en excluant la nécessité d'une augmentation.

* Les paris des traders ont montré qu'ils doutaient de plus en plus que la Fed réduise ses taux plus d'une fois en 2024.

* Les lingots sont connus pour être une couverture contre l'inflation, mais la hausse des taux augmente le coût d'opportunité de la détention d'or non rémunéré.

* Le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt cette année.

* Les marchés asiatiques pourraient être délicats à l'ouverture, les inquiétudes croissantes concernant la rapidité de la baisse des taux d'intérêt américains et mondiaux étant contrebalancées par un coup de pouce potentiel de l'IA et des résultats du géant de la fabrication de puces Nvidia, mercredi en fin de journée.

* Les actions du groupe minier mondial BHP ont chuté de plus de 3 %, un jour après que son rival plus petit Anglo American a rejeté sa troisième proposition de rachat et a accepté une prolongation d'une semaine de la date limite pour faire une offre ferme.

* L'argent au comptant a baissé de 0,7 % à 30,56 dollars l'once, le platine a baissé de 0,4 % à 1 031,04 dollars et le palladium a perdu 1,5 % à 985,00 dollars.

DATA/EVENTS (GMT) 0500 Japan Chain Store Sales YY April 0715 France HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs May 0730 Allemagne HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs May 0800 EU HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs May 0830 UK Flash Comp, Mfg, Serv PMIs May 1230 US Initial Jobless Clm Weekly 1445 US S&P Global Mfg, Svcs, Comp Flash PMIs May 1400 EU Consumer Confid. Flash Mai 1400 US New Home Sales-Units Avril Les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G7 se réunissent à Stresa, en Italie, pour débattre de l'évolution de l'économie mondiale