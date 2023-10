Les prix de l'or ont été modérés mardi alors que les rendements du Trésor américain ont étendu leurs gains, avant les données économiques et le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell cette semaine, qui pourrait orienter les décisions de taux d'intérêt à venir.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a chuté de 0,2% à 1 916,20 $ l'once à 0121 GMT, et les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 1 929,90 $.

* Le dollar américain et les rendements du Trésor ont gagné 0,1%, rendant les lingots sans rendement chers pour les détenteurs d'autres devises.

* Les responsables de la Fed pourraient ne pas augmenter les taux d'intérêt lors de leur réunion dans deux semaines, mais ils ne diront pas non plus que leur campagne de 19 mois pour augmenter les coûts d'emprunt est terminée, un défi de messagerie difficile que le chef de la banque centrale américaine, Jerome Powell, relèvera cette semaine.

* La hausse des taux d'intérêt émousse généralement l'attrait de l'or, car elle augmente le coût d'opportunité de la détention de l'actif, qui ne porte pas d'intérêt.

* Alors que les investisseurs attendent d'autres indices sur les taux d'intérêt américains, ils gardent également un œil sur les tensions au Moyen-Orient qui ont fait grimper les prix de l'or, valeur refuge, à des sommets de plus de trois semaines vendredi.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,80 % à 855,45 tonnes lundi.

* La production industrielle d'or au Mali, l'un des principaux producteurs africains du métal précieux, devrait atteindre ou même dépasser les 67,7 tonnes prévues pour 2023, selon un responsable du ministère des mines.

* Newcrest Mining, qui est dans les dernières étapes d'un rachat par Newmont Corp, a affiché mardi une baisse séquentielle de 18,1% de sa production trimestrielle d'or, pénalisée par des arrêts de maintenance au cours du trimestre.

* L'argent au comptant a baissé de 0,2% à 22,55 dollars l'once, le platine est resté stable à 890,81 dollars et le palladium a augmenté de 0,1% à 1 144,96 dollars. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 UK Claimant Count Unem Chng Sept 0600 UK ILO Unemployment Rate Aug 0600 UK HMRC Payrolls Change Sept 0900 Germany ZEW Economic Sentiment Oct 0900 Germany ZEW Current Conditions Oct 1230 US Retail Sales MM Sept 1315 US Industrial Production MM Sept (Reporting by Swati Verma in Bengaluru ; Editing by Varun H K)