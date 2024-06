Le gouvernement néo-zélandais a annoncé dimanche qu'il présenterait un projet de loi visant à lever l'interdiction controversée de l'exploration pétrolière en mer afin d'attirer des investissements dans le secteur pétrolier et gazier du pays.

Le projet de loi mettrait fin à l'interdiction, en place depuis 2018, de l'exploration en dehors de Taranaki onshore, une région riche en énergie sur l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, a déclaré le ministre des Ressources, Shane Jones, dans un communiqué.

Le projet de loi sera présenté au parlement avant la fin de l'année 2024, a-t-il précisé.

"En plus de supprimer l'interdiction, nous proposons des changements dans la façon dont les demandes d'exploration pétrolière sont soumises à des appels d'offres et attribuées, en alignant le régime de déclassement du pétrole sur les meilleures pratiques internationales et en améliorant l'efficacité de la réglementation", a déclaré M. Jones.

"Nos paramètres actuels constituent un obstacle à l'attraction d'investissements dans l'exploration et la production parce qu'ils sont excessivement coûteux et onéreux pour l'industrie.

Le gouvernement néo-zélandais de centre-droit a publié en novembre un certain nombre de plans politiques, dont la proposition de supprimer l'interdiction de l'exploration décidée par le précédent gouvernement travailliste de centre-gauche.

Le parti vert néo-zélandais a lancé l'année dernière une pétition en faveur du maintien de l'interdiction, que soutient l'organisation de défense de l'environnement Greenpeace.

La Nouvelle-Zélande a exporté pour environ 900 millions de dollars néo-zélandais de pétrole en 2022, tandis que les recettes pétrolières de l'État se sont élevées à 214 millions de dollars néo-zélandais en 2022/23, selon les données du gouvernement. (Reportage de Sam McKeith à Sydney ; Rédaction de Richard Chang)