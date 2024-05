La mine de Porgera, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, fonctionne sans restriction et dispose de suffisamment de carburant pour 40 jours, a déclaré lundi l'exploitant Barrick Gold Corp, à la suite d'un glissement de terrain massif survenu dans la province où se trouve la mine.

Le glissement de terrain dans la province d'Enga a enseveli plus de 2 000 personnes, a déclaré le gouvernement plus tôt dans la journée de lundi, alors qu'un terrain dangereux entravait l'aide et réduisait les espoirs de retrouver des survivants.

La mine de Porgera est une mine d'or souterraine exploitée conjointement par Barrick Gold, le groupe chinois Zijin Mining et des actionnaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon le site web de Barrick. La mine a été remise en service au début de cette année, après avoir été en conflit pendant quatre ans.

Dans sa déclaration, Barrick a indiqué que la mine d'or de Porgera apportait son soutien aux survivants de l'effondrement du flanc de la montagne, qui s'est produit à 30 kilomètres (18,64 miles) de sa mine d'or.

Les actions de Barrick Gold ont augmenté de 1 % à la Bourse de Toronto lundi matin.