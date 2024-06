Le rallye fulgurant de l'or vers des records successifs montre tous les signes d'une poursuite au second semestre 2024, les arguments fondamentaux en faveur du lingot restant fermement en place, même si la barre des 3 000 dollars l'once semble hors de portée, selon les traders et les experts de l'industrie.

Les investisseurs ont afflué en masse vers le métal précieux, poussés par les attentes d'assouplissement monétaire, les tensions géopolitiques en Europe et au Moyen-Orient et, surtout, les achats des banques centrales sous l'égide de la Chine.

L'or au comptant se négocie autour de 2 300 dollars l'once, après avoir atteint un record de 2 449,89 dollars le 20 mai, et gagné plus de 11 % depuis le début de l'année.

"Il y a beaucoup de raisons qui poussent l'or en ce moment..., mais l'un des principaux facteurs est la Chine", a déclaré Ruth Crowell, PDG de la London Bullion Market Association, à Reuters en marge de la conférence sur les métaux précieux de l'Asie-Pacifique à Singapour.

"Habituellement, la Chine et le Japon sont des consommateurs de budget, mais compte tenu de l'état de l'économie, des défis immobiliers et des marchés d'actions, l'or est un choix sûr... Je pense que l'or va rester intéressant pendant un certain temps".

Les banques centrales du monde entier, en particulier la Chine, ont augmenté leurs réserves d'or en raison de la dépréciation de leur monnaie et des risques géopolitiques et économiques.

Les lingots sont traditionnellement considérés comme une couverture privilégiée contre les risques géopolitiques et économiques, et se développent dans un environnement de taux d'intérêt bas.

"La demande physique d'or est forte, mais nous n'avons pas encore vu arriver la demande d'investissement de détail, comme les fonds négociés en bourse, la demande des États-Unis... Je pense que les prix atteindront très facilement 2 600 à 2 700 dollars cette année", a déclaré Amar Singh, responsable des métaux pour l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient chez StoneX.

Alors que les investisseurs cherchent à savoir quand la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt, les élections américaines de novembre risquent d'accroître la volatilité du marché, selon les analystes.

Bien que la plupart des analystes et des négociants restent optimistes sur l'or, la possibilité que le métal précieux dépasse les 3000 dollars l'once semble peu probable à ce stade, ont-ils déclaré.

"Il ne s'agit pas d'un facteur particulier qui freine l'or, mais plutôt du fait que 3 000 dollars signifieraient encore 30 % à partir d'ici, ce qui est beaucoup étant donné que nous avons déjà enregistré des gains considérables", a déclaré Nikos Kavalis, directeur général de Metals Focus.

L'ARGENT PERFORME

L'argent, qui est à la fois un actif d'investissement et un métal industriel utilisé dans l'électronique et les panneaux solaires, s'est bien comporté grâce à la force de l'or et à la fermeté de la demande physique.

L'once d'argent s'échangeait à 29,20 dollars mardi, soit un niveau proche du pic de plus de 11 ans atteint en mai.

"L'avenir est prometteur pour l'argent en ce qui concerne son utilisation dans la transition vers l'énergie verte. Les prix de l'or peuvent encore augmenter et les prix de l'argent suivront également", a déclaré Michael DiRienzo, président-directeur général de l'Institut de l'argent.

Les importations d'argent de l'Inde au cours des quatre premiers mois de l'année ont déjà dépassé le total pour toute l'année 2023, en raison de la demande croissante de l'industrie des panneaux solaires et parce que les investisseurs parient sur une surperformance par rapport à l'or, ont déclaré des représentants du gouvernement et de l'industrie à Reuters le mois dernier.

Le marché de l'argent est actuellement dans la quatrième année d'un déficit structurel du marché en raison des attentes d'une demande industrielle plus élevée, a déclaré Metals Focus dans une recherche produite pour l'organisme de l'industrie, l'Institut de l'argent.