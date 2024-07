L'entreprise publique zimbabwéenne Kuvimba Mining House élargit sa recherche de partenaires et de financiers pour ses mines d'or et de lithium, dans le but de lever des fonds et d'accroître sa production minérale.

Kuvimba pourrait vendre une participation de 40 % dans la mine d'or de Shamva - l'une des plus anciennes du pays - et cherche également des partenaires pour une autre mine d'or, Freda Rebecca, a déclaré Patrick Maseva-Shayawabaya, directeur général de Kuvimba Mining House.

"Nous pourrions accepter quelqu'un qui pourrait prendre une grande partie (de la participation dans Shamva), mais pas une participation majoritaire", a déclaré M. Maseva-Shayawabaya à Reuters lors d'une visite de la mine d'or Freda Rebecca, située à environ 97 km au nord-est de la capitale, Harare.

"Mais nous n'avons pas suffisamment progressé dans les discussions pour pouvoir dire qu'il s'agit de la structure que nous envisageons.

Kuvimba cherche à réunir environ 150 millions de dollars pour développer une mine à ciel ouvert à Shamva et construire une usine de traitement. Elle a également besoin de partenaires qui peuvent investir dans l'extension de la durée de vie de Freda Rebecca au-delà des cinq années actuelles, a-t-il déclaré.

Le financement pourrait également être assuré par l'endettement, a-t-il ajouté. Il a refusé de nommer les investisseurs potentiels avec lesquels la société est en pourparlers.

Le mois dernier, la société a déclaré qu'elle finalisait les discussions avec des partenaires potentiels en vue d'obtenir un financement pour une usine de lithium dans sa mine de Sandawana.

En mai, l'un des actifs de Kuvimba, Bindura Nickel Corp, a été placé sous administration judiciaire alors qu'il s'efforçait de lever des fonds pour relancer la production après qu'une panne d'équipement souterrain ait interrompu les opérations minières en septembre.

Les mines d'or de Kuvimba ont produit environ 95 000 onces du métal précieux l'année dernière.