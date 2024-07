Le Canada a enregistré un déficit commercial plus important que prévu de 1,93 milliard de dollars canadiens (1,41 milliard de dollars) en mai, le troisième déficit mensuel consécutif, les exportations ayant diminué plus rapidement que les importations, selon des données publiées mercredi.

Les exportations totales ont chuté de 2,6 % pour atteindre 62,45 milliards de dollars canadiens, soit le niveau le plus bas en 10 mois, tandis que les importations ont diminué de 1,6 % pour atteindre 64,37 milliards de dollars canadiens, a indiqué Statistique Canada.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu un déficit commercial de 1,20 milliard de dollars canadiens pour le mois. Le déficit d'avril a été révisé à 1,32 milliard de dollars canadiens, contre 1,05 milliard de dollars canadiens initialement annoncé.

Le déclin des exportations a été mené par l'or, l'énergie et les avions, selon Statscan. Les exportations de véhicules à moteur et de pièces détachées ont augmenté en mai et ont partiellement compensé le déclin global.

Les exportations de métaux précieux sous forme brute, une catégorie composée en grande partie d'or sous forme brute, ont diminué de 17,1 % en mai. La baisse des produits énergétiques, tirée par le pétrole brut et le bitume, est due à la baisse des prix.

Les exportations d'or ont été volatiles ces derniers mois, avec des fluctuations enregistrées à la fois dans les volumes et les prix. "Le contexte géopolitique et la forte demande d'or ont été des facteurs contribuant à cette volatilité", a déclaré Statscan.

La baisse des importations est également due à l'or, aux véhicules à moteur et à leurs pièces détachées, ainsi qu'aux produits énergétiques.

La baisse des importations de voitures particulières et de camions légers, principalement des véhicules utilitaires sport et d'autres camions légers en provenance des États-Unis, a été à l'origine de la baisse dans la catégorie des véhicules à moteur.

La baisse des importations de véhicules en provenance des États-Unis - le plus grand partenaire commercial du Canada - a contribué à l'élargissement de l'excédent commercial, qui est passé de 7,1 milliards de dollars canadiens en avril à 8,2 milliards de dollars canadiens.

Le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est toutefois creusé, les exportations affichant la plus forte baisse en pourcentage jamais enregistrée, selon Statscan.

Dans l'ensemble, 8 des 11 catégories de produits d'exportation ont diminué en mai, tandis que 6 des 11 groupes de produits d'importation ont enregistré des baisses. En volume, les exportations ont baissé de 1,7 % et les importations de 1,3 %.

Les données de la semaine dernière ont montré que le taux de croissance économique du Canada a probablement ralenti à 0,1 % en mai, contre 0,3 % le mois précédent, les augmentations dans les secteurs de la fabrication, des activités liées à l'immobilier, de la finance et de l'assurance ayant été partiellement compensées par des diminutions dans le commerce de détail et le commerce de gros.

La banque centrale canadienne a réduit son taux directeur pour la première fois en plus de quatre ans le mois dernier, et a déclaré que d'autres réductions dépendraient de la poursuite de la baisse de l'inflation vers l'objectif de 2 %. Mais le taux d'inflation s'est accéléré de manière inattendue en mai, tempérant les attentes de réductions consécutives des taux lors de la prochaine annonce de la Banque du Canada le 24 juillet.

