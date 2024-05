Le principal indice boursier canadien a terminé en baisse lundi, plombé par le recul des valeurs technologiques et aurifères, les investisseurs se montrant prudents à l'approche d'un rapport clé sur l'inflation américaine cette semaine.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 49,76 points, ou 0,2 %, à 22 259,17. Il s'agit de sa deuxième journée consécutive de baisse après avoir atteint un nouveau record à la clôture jeudi.

"Nous sortons de journées plutôt positives", a déclaré Michael Sprung, président de Sprung Investment Management, ajoutant que les investisseurs pourraient prendre quelques bénéfices avant un long week-end au Canada et les données sur l'inflation aux États-Unis.

"La semaine pourrait être plus calme jusqu'à ce que certaines données américaines soient publiées", a déclaré M. Sprung.

Les indices boursiers américains ont été mitigés, le S&P 500 restant en deçà de son record de mars alors que les investisseurs attendaient le rapport sur l'indice des prix à la consommation américain mercredi pour obtenir des indices sur les perspectives de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux et les sociétés d'engrais, a baissé de 0,8 %, alors que le prix de l'or a baissé de 1 %.

Le secteur de l'énergie a légèrement baissé de 0,2 %, malgré une hausse de 1,1 % du prix du pétrole à 79,12 dollars le baril. Les investisseurs étaient attentifs à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement en pétrole dans l'ouest du Canada en raison d'incendies de forêt.

Les valeurs technologiques ont baissé de 0,5 % et les valeurs industrielles de 0,4 %.

Premium Brands Holdings Corp a été un point positif. Ses actions ont augmenté de 3,6 % après que le producteur, le négociant et le distributeur d'aliments spécialisés a dépassé les estimations pour les résultats du premier trimestre. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh à Bengaluru ; Rédaction de Ravi Prakash Kumar, Tasim Zahid et David Gregorio)