BWA Group PLC - société qui détient des permis d'exploration minière au Cameroun et au Canada - fait le point sur ses 27 nouveaux titres miniers, en grande partie contigus au projet aurifère Winterhouse, qui fait partie du groupe de permis KOTN, détenu à 100 %, au Québec, Canada. La société note que des valeurs aurifères historiques "significatives" ont été rapportées à Winterhouse. BWA prévoit d'incorporer ces claims supplémentaires en préparation des programmes d'exploration régionaux pour le groupe de permis de Winterhouse, prévus pour la saison de terrain 2024. Le directeur général James Butterfield déclare : "Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons obtenu 27 titres miniers supplémentaires, ce qui nous permettra d'explorer de nouvelles zones dans la sous-province prometteuse d'Opatica. Nous sommes ravis du soutien et de la confiance que le ministère des Mines du Québec accorde à BWA, et nous sommes impatients d'explorer les nouvelles possibilités que ces titres miniers nous offriront."

Cours actuel de l'action : 0,0053 EUR

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.