Le principal indice boursier du Canada a progressé lundi, la hausse des prix des matières premières ayant stimulé les actions dans le secteur des ressources naturelles et le marché étant passé à une norme de règlement des transactions plus rapide, tandis que les investisseurs attendaient avec impatience les résultats des banques cette semaine.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 52,51 points, soit 0,2 %, à 22 373,38, se rapprochant ainsi du record de clôture qu'il avait atteint mardi dernier à 22 468,16.

Le volume des transactions a été plus faible que d'habitude, les marchés américains étant fermés pour le Memorial Day.

"Les États-Unis sont fermés, les produits de base sont en hausse et les investisseurs attendent les résultats des banques pour le reste de la semaine. Il y a donc de bonnes raisons d'être optimiste sur le marché canadien aujourd'hui", a déclaré Colin Cieszynski, stratège en chef du marché chez SIA Wealth Management.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux et les sociétés d'engrais, a gagné 1,2 % grâce à la hausse des prix de l'or.

"Nous nous attendons à ce que les prix de l'or restent volatils et que les baisses de prix soient peu profondes, visant à ce que les prix de l'or testent de nouveaux records plus tard cette année", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Le secteur de l'énergie a également progressé, gagnant 0,3 %, le prix du pétrole ayant augmenté de 1,1 % pour atteindre 78,55 dollars le baril.

Le Canada, le Mexique et l'Argentine ont commencé à régler les opérations sur titres en un jour au lieu de deux, dans le but de réduire le risque de contrepartie et d'améliorer la liquidité du marché. Les marchés américains passeront à la nouvelle norme, communément appelée T+1, mardi.

Le commerce de gros canadien a augmenté de 2,8 % en avril par rapport à mars, en grande partie grâce à la hausse des ventes dans le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires pour véhicules automobiles, selon une estimation préliminaire.

La Banque de Nouvelle-Écosse doit publier ses résultats trimestriels mardi, tandis que d'autres grandes banques canadiennes le feront plus tard dans la semaine.

Jeudi, la Banque Toronto-Dominion a annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions, même si son segment américain a connu des difficultés à la suite d'enquêtes liées à son programme de lutte contre le blanchiment d'argent. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh ; rédaction de Sriraj Kalluvila et Jonathan Oatis)