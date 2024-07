Le prix de l'or a peu varié mardi, les investisseurs attendant les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et les données sur l'emploi pour obtenir des indices supplémentaires sur les perspectives des taux d'intérêt américains.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était stable à 2 332,27 $ l'once, à 0025 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2% à 2 342,70 $.

* Les traders chercheront des indices sur les réductions de taux d'intérêt lorsque Powell parlera plus tard dans la journée. Les prochaines étapes sont les minutes de la dernière réunion de la banque centrale américaine prévue pour mercredi et le rapport sur les emplois non agricoles prévu pour vendredi.

* Le président de la Fed Bank of New York, John Williams, a déclaré dimanche qu'il continuait à croire que les pressions sur les prix se modéraient et revenaient aux niveaux visés par la banque centrale.

* Alors que le lingot est considéré comme une couverture contre l'inflation, des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de cet actif sans rendement.

* Les données de lundi ont montré que l'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour un troisième mois consécutif en juin, tandis que la baisse d'une mesure des prix payés par les usines pour les intrants à un niveau inférieur à six mois a suggéré que l'inflation pourrait continuer à s'atténuer.

* Par ailleurs, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que la BCE n'était pas pressée de réduire davantage ses taux.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,17% à 827,61 tonnes lundi, contre 829,05 tonnes vendredi.

* L'argent au comptant a baissé de 0,1% à 29,41 dollars l'once, le platine est resté stable à 978,20 dollars et le palladium a légèrement augmenté de 0,8% à 978,80 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0900 UE IPCH Flash YY juin

0900 IPCH-X F, E, A&T de l'UE Flash MM, YY Juin

0900 IPCH de l'UE Taux de chômage Mai