Le prix de l'or à son plus bas niveau depuis près de deux semaines, alors que les prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine s'amenuisent

Le prix de l'or est resté proche de son niveau le plus bas depuis près de deux semaines mardi, sous la pression d'un dollar plus ferme et des rendements élevés du Trésor, alors que les traders ont réduit les attentes de réductions agressives des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine cette année.

L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 2 023,42 dollars l'once, à 0352 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 25 janvier lors de la session précédente. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2 % à 2 039,40 $ l'once. La Fed ayant repoussé les réductions de taux et les données économiques solides aux États-Unis, il ne reste plus que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient pour soutenir l'or, a déclaré Ajay Kedia, directeur de Kedia Commodities à Mumbai. Deux responsables de la Fed ont déclaré que la banque centrale américaine ne devait pas s'inquiéter outre mesure des récents chiffres de la croissance économique et de l'emploi plus élevés que prévu et qu'elle pourrait prendre du temps avant de décider de réduire les taux d'intérêt, faisant écho à la prudence de M. Powell dans la détermination du moment de la réduction des taux. Les données publiées lundi ont montré que la croissance du secteur des services aux États-Unis s'est accélérée en janvier après le rapport sur l'emploi américain de vendredi, qui a réduit à néant les perspectives d'une réduction précoce des taux de la Fed. L'indice du dollar est resté proche de son plus haut niveau depuis trois mois, rendant le lingot plus cher pour les détenteurs d'autres devises, tandis que les rendements des bons du Trésor à 10 ans se sont maintenus au-dessus de 4 %. [US/][USD/] Les traders ont réévalué leurs paris à quatre réductions d'un quart de point pour 2024, contre six lundi dernier, selon l'app de probabilité de taux d'intérêt IRPR de LSEG. [FEDWATCH] Les investisseurs attendent les remarques d'au moins huit intervenants de la Fed cette semaine pour obtenir des indices supplémentaires sur le calendrier des baisses de taux. La Chine, le plus grand acheteur d'or physique au monde, "part en vacances de printemps, et après avoir vu une demande festive à l'approche du Nouvel An lunaire, nous nous attendons maintenant à une certaine consolidation du marché physique car les sentiments d'achat sont légèrement à la traîne," a déclaré Kedia. [GOL/AS] L'argent au comptant a baissé de 0,1% à 22,33$ l'once, tandis que le palladium a augmenté de 0,7% à 955,26$ et le platine a augmenté de 0,2% à 898,15$.