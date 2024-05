Le prix de l'or a atteint un niveau record lundi après que les données économiques américaines de la semaine dernière ont confirmé les paris selon lesquels la Réserve fédérale pourrait réduire ses taux d'intérêt deux fois cette année.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,6 % à 2 430,19 $ l'once, à 1 h 18 GMT. Le lingot a atteint un record de 2 440,49 plus tôt dans la session.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,7% à 2 434,50 $.

* Les données de la semaine dernière ont offert à la Réserve fédérale américaine de bonnes nouvelles sur deux fronts, mais les décideurs politiques n'ont pas encore ouvertement changé d'avis sur le calendrier des réductions de taux dont les investisseurs sont convaincus qu'elles commenceront cette année.

* Toutefois, Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, a réitéré son point de vue selon lequel l'inflation continuera à baisser si le taux directeur reste stable, mais elle a déclaré qu'elle n'avait constaté aucune amélioration de l'inflation cette année et qu'elle restait disposée à relever les taux si les progrès s'arrêtaient ou s'inversaient.

* Les lingots sont connus pour être une protection contre l'inflation, mais la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention d'or sans rendement.

* La Chine a annoncé des mesures "historiques" pour stabiliser son secteur immobilier en crise, la banque centrale facilitant un financement supplémentaire de 1 000 milliards de yuans (138 milliards de dollars) et assouplissant les règles hypothécaires, et les gouvernements locaux étant prêts à acheter "certains" appartements.

* Le groupe BHP devrait augmenter sa dernière offre d'environ 30 % pour refléter la juste valeur d'Anglo American et de ses principaux actifs dans le secteur du cuivre.

* Une hausse des prix de l'or la semaine dernière a découragé les achats physiques dans les principaux pays consommateurs, ce qui a incité les négociants à offrir des primes plus faibles en Chine et des rabais plus importants après un festival d'achat d'or important en Inde.

* La toile de fond mondiale pour les marchés asiatiques reste brillante, les investisseurs étant convaincus que la Fed réduira bientôt les taux d'intérêt américains, ce qui maintient le dollar, les rendements obligataires et la volatilité sous contrôle, et stimule les actifs à risque.

* L'argent a augmenté de 1,1 % à 31,85 dollars l'once, le platine de 0,5 % à 1 085,95 dollars et le palladium de 0,1 % à 1 009,50 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0115 China Loan Prime Rate 1Y, 5Y May n/a UK House Price Rightmove MM, YY May (Reportage de Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)