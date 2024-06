Le prix de l'or a augmenté de plus de 1 % jeudi pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines, les récentes données économiques américaines montrant des signes de ralentissement dans la plus grande économie du monde ayant stimulé les paris sur une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

L'or au comptant était en hausse de 1% à 2 351,55 $ l'once à 10:04 a.m. ET (1404 GMT), son plus haut niveau depuis le 7 juin. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,8% à 2 365,50 $.

"Le marché commence à s'attendre de plus en plus à ce que la banque centrale américaine commence son programme d'assouplissement. Je pense que nous pourrions voir des positions longues s'installer sur le marché", a déclaré Bart Melek, responsable des stratégies sur les matières premières chez TD Securities.

Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont diminué au cours de la semaine écoulée, ce qui indique que le marché du travail est généralement stable. La construction de maisons individuelles aux États-Unis a chuté de 5,2 % en mai pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 982 000 unités.

Les données de la semaine dernière ont montré une modération du marché du travail et des pressions sur les prix, suivie par des données de ventes au détail faibles mardi, suggérant que l'activité économique est restée terne au deuxième trimestre.

"Les haussiers des métaux précieux sont plus confiants à la fin de cette semaine, suite au rapport plus faible des ventes au détail américaines en début de semaine", a déclaré Jim Wyckoff, analyste principal du marché chez Kitco Metals, dans une note.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders évaluent actuellement à 64 % la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed en septembre. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

La demande de valeurs refuges, alimentée par l'incertitude géopolitique et économique, ainsi que les achats persistants des banques centrales ont contribué à la hausse de l'or de mars à mai, amenant les prix au comptant à un niveau record de 2 449,89 dollars le 20 mai.

Parmi les autres métaux précieux, l'argent a augmenté de 2,1 % pour atteindre 30,37 dollars l'once, le platine a baissé de 0,1 % pour atteindre 979,45 dollars et le palladium a gagné 1,7 % pour atteindre 920 dollars (rapport de Brijesh Patel à Bengaluru ; rédaction de Shailesh Kuber).