Les investisseurs attendent les données économiques et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale tout au long de la semaine afin de clarifier le calendrier de la banque centrale américaine en matière de réduction des taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 2 324,36 dollars l'once, à 0155 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont également augmenté de 0,2% à 2 336,70 dollars.

* Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont légèrement baissé et se situaient à 4,2496%, rendant les lingots sans rendement plus attractifs pour les investisseurs.

* L'activité commerciale américaine a atteint son plus haut niveau depuis 26 mois en juin, grâce à un rebond de l'emploi. Les données de la semaine dernière ont montré que les demandes d'allocations de chômage pour la première fois ont diminué modérément.

* Les traders attendent avec impatience le rapport sur l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) aux États-Unis, la mesure préférée de l'inflation de la Fed, prévu pour vendredi, afin d'obtenir plus d'indices sur le calendrier et l'ampleur des réductions de taux.

* Les investisseurs attendent également avec impatience les commentaires des responsables de la Fed qui doivent s'exprimer cette semaine.

* Les traders évaluent actuellement à 66% la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Les exportations d'or suisses en mai ont diminué par rapport au mois précédent, en raison de la réduction des expéditions vers l'Inde et Hong Kong, selon les données douanières.

* La demande physique de lingots en Inde, deuxième consommateur d'or au monde, a ralenti la semaine dernière alors que les prix s'approchaient de niveaux record, ce qui a freiné les achats au détail en l'absence de festivals.

* L'argent a augmenté de 0,1% à 29,55 dollars l'once, le platine a baissé de 0,2% à 990,30 dollars et le palladium a perdu 0,1% à 947,50 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT, juin) 0800 Allemagne Ifo Business Climate New 0800 Allemagne Ifo Curr Conditions New 0800 Allemagne Ifo Expectations New (Reportage de Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)