Le prix de l'or s'est raffermi mardi, les investisseurs attendant le rapport crucial sur l'inflation cette semaine, qui peut influencer de manière significative les perspectives des taux d'intérêt américains.

L'or au comptant était en hausse de 0,4 % à 2 344,92 $ l'once à 0903 GMT après avoir chuté de 1 % lundi. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 2 350,50 $.

"La performance relativement stable de l'or aujourd'hui montre que les marchés restent sur le qui-vive et ne sont pas prêts à prendre une position trop importante sur la façon dont les données américaines à venir vont se dérouler", a déclaré Han Tan, analyste en chef du marché chez Exinity Group.

Les investisseurs attendent maintenant avec impatience les données de l'indice des prix à la production américaine qui sont prévues pour être publiées à 1230 GMT, suivies par le rapport de l'indice des prix à la consommation mercredi.

La Banque fédérale de réserve de New York a déclaré dans sa dernière enquête sur les attentes des consommateurs que les répondants prévoient une inflation dans un an à 3,3 % contre 3 % en mars, tandis que l'inflation dans trois ans est considérée comme modérée à une hausse attendue de 2,8 % contre 2,9 % le mois précédent.

Les opérateurs s'attendent à ce que la banque centrale américaine entame son cycle d'assouplissement en septembre. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention d'or.

"Les signes de relâchement des pressions sur les prix pourraient renforcer les espoirs de réduction des taux de la Fed en 2024, ce qui pourrait donner à l'or un nouvel élan pour revenir plus près de son niveau record", a ajouté M. Tan.

Sur le plan géopolitique, les chars israéliens, soutenus par des tirs aériens et terrestres nourris, ont progressé plus profondément dans Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, lundi, selon les habitants et les médias du Hamas. L'or est considéré comme une valeur refuge, la demande augmentant en période de crise.

L'argent au comptant a augmenté de 0,8 % pour atteindre 28,41 dollars l'once et le palladium a gagné 1,2 % pour atteindre 1 008,20 dollars.

Le platine a augmenté d'environ 1 % à 969,77 $, après avoir atteint un pic de près d'un an à 1 016,40 $ lundi.

Entre-temps, Anglo American est prêt à diviser ses opérations en se séparant ou en vendant ses activités de charbon sidérurgique, de nickel, de diamants et de platine afin de repousser une offre publique d'achat du plus grand mineur du monde, le groupe BHP.