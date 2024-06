Le prix de l'or a légèrement baissé vendredi, mais se dirigeait vers son premier gain hebdomadaire en trois semaines, les investisseurs attendant les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis plus tard dans la journée pour obtenir des indices sur les perspectives de réduction des taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 2 371,04 dollars l'once, à 0144 GMT. Le lingot a gagné environ 2% pour la semaine jusqu'à présent.

* Les contrats à terme sur l'or américain sont restés inchangés à 2 384,50 $.

* Le dollar est resté proche de son plus bas niveau en huit semaines et les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont connu leur pire semaine depuis décembre 2023, rendant les lingots sans rendement plus attrayants pour les investisseurs.

* Les prix de l'or devraient atteindre un nouveau record cette année malgré une baisse de la demande physique, a déclaré la société de conseil Metals Focus, alors que les réductions de taux d'intérêt arrivent dans un contexte de tensions entre les États-Unis et la Chine et de conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

* Les investisseurs attendent maintenant les données sur les emplois non agricoles prévues à 1230 GMT pour évaluer la santé de l'économie américaine et déterminer si elles dissuaderont la Réserve fédérale de réduire ses taux en septembre.

* Les traders évaluent actuellement à 68% la probabilité d'une réduction des taux en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Les ventes d'or de la Perth Mint ont chuté en mai à leur plus bas niveau depuis mars, tandis que les ventes d'argent ont augmenté de 16% pour le mois, a déclaré l'affineur.

* La Pologne a augmenté ses réserves d'or, achetant récemment 5 tonnes d'or, et prévoit de continuer à augmenter ces réserves, a déclaré le gouverneur de la banque centrale polonaise, Adam Glapinski.

* La London Bullion Market Association (LBMA) a déclaré qu'elle examinait les allégations impliquant la société minière publique indonésienne Aneka Tambang (Antam) concernant la pureté de ses produits en or.

* L'argent au comptant a baissé de 0,5 % à 31,16 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,4 % à 1 006,75 dollars et le palladium a perdu 0,2 % à 928,25 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1230 US Non-Farm Payrolls May 1230 US Manufacturing Payrolls May 0200 US Wholesale Inventories April 0830 HK FX Reserves May (Reporting by Sherin Elizabeth Varghese in Bengaluru ; Editing by Janane Venkatraman )