Le prix de l'or a légèrement baissé mardi, alors que les investisseurs attendent les données clés sur l'inflation américaine prévues cette semaine, qui pourraient fournir de nouveaux indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale peut réduire les taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 2 329,64 dollars l'once, à 0114 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont également baissé de 0,1% à 2 342,00 dollars.

* La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré lundi qu'elle ne pensait pas que la banque centrale américaine devrait réduire ses taux avant que les décideurs politiques ne soient convaincus que l'inflation se dirige vers les 2%.

* Les traders attendent avec impatience le rapport sur l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) aux Etats-Unis, la mesure préférée de l'inflation de la Fed, prévu pour vendredi, afin d'obtenir plus d'indications sur le calendrier et l'ampleur des réductions des taux d'intérêt.

* Les investisseurs attendent également avec impatience les commentaires des responsables de la Fed qui doivent s'exprimer cette semaine, y compris les gouverneurs de la Fed Lisa Cook et Michelle Bowman.

* Selon l'outil FedWatch du CME, les traders évaluent actuellement à 68 % la probabilité d'une réduction des taux de la Fed en septembre.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* En Chine, pays très consommateur, les détaillants sont confrontés à un avenir difficile à court terme après un festival d'achats en ligne décevant en milieu d'année qui a également assombri les perspectives de reprise de la deuxième plus grande économie du monde.

* Les prix au comptant du palladium à Londres ont atteint leur plus haut niveau en un mois et ont brièvement dépassé le niveau clé de 1 000 dollars l'once troy dans des échanges volatils la semaine dernière, certains investisseurs ayant couvert leurs positions courtes et le marché étant tendu pour l'approvisionnement physique à proximité.

* L'argent au comptant a baissé de 0,3 % à 29,53 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,7 % à 1 001,25 dollars et le palladium a gagné près de 1 % à 987,91 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0500 Japon Ventes de magasins à succursales en glissement annuel mai 1400 Confiance des consommateurs américains juin (Reportage de Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)