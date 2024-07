Le prix de l'or a augmenté mardi, les investisseurs attendant le témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et les données sur l'inflation de juin pour évaluer la prochaine décision politique de la banque centrale américaine.

* L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 2 364,03 dollars l'once, à 0112 GMT, après avoir chuté de plus de 1% lundi. Les contrats à terme sur l'or américain se sont raffermis de 0,3% à 2 369,70 dollars.

* Le témoignage du président de la Fed Jerome Powell devant le Sénat plus tard dans la journée et la Chambre mercredi pourrait donner aux investisseurs plus d'indices sur la direction probable des taux d'intérêt de la banque centrale américaine.

* Selon l'outil Fedwatch du CME, les marchés évaluent à 77 % la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en septembre par la Fed. Des taux plus bas réduisent le coût d'opportunité de la détention de lingots à rendement nul.

* La trajectoire que devrait suivre l'inflation américaine au cours des prochaines années s'est généralement assouplie en juin, dans un contexte de recul des projections d'augmentation des prix pour un large éventail de biens de consommation et de services, selon un rapport de la Fed Bank of New York publié lundi.

* Le marché se concentre également sur les indices des prix à la consommation (CPI) et à la production (PPI) de juin, qui seront publiés respectivement jeudi et vendredi.

* Le prix des lingots a augmenté de plus de 1% vendredi après qu'un rapport sur l'emploi ait montré que le marché du travail américain s'essoufflait et que le taux de chômage atteignait 4,1%.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,4 % à 30,90 $, le platine a augmenté de 1 % à 1 006,20 $ et le palladium a gagné 0,6 % à 1 015,48 $.