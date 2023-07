Le prix de l'or en passe de réaliser sa meilleure semaine depuis avril grâce à un dollar plus faible

Le prix de l'or est en passe de réaliser sa plus forte hausse hebdomadaire depuis avril, après avoir atteint son plus haut niveau en un mois, alors que les marchés réduisent les attentes de nouvelles hausses des taux d'intérêt américains, envoyant le dollar à son plus bas niveau depuis plus d'un an.

L'or au comptant est resté stable à 1 961,79 $ l'once à 0319 GMT, et a augmenté de près de 2 % pour la semaine. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1 % à 1 965,80 $. Rendant l'or moins cher pour les investisseurs étrangers, l'indice du dollar a atteint son plus bas niveau depuis avril 2022. L'or a une marge de progression à partir d'ici, a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez City Index, ajoutant que les prochains niveaux majeurs pourraient être de 1 985 à 2 000 dollars. Les données de jeudi ont montré que les prix à la production américains ont à peine augmenté en juin, apportant de nouvelles preuves que l'économie est entrée dans une phase de désinflation. Par ailleurs, le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué de manière inattendue la semaine dernière, ce qui indique que le marché du travail américain reste tendu. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré jeudi qu'il n'était pas prêt à tirer un trait sur l'inflation américaine et qu'il était favorable à d'autres hausses de taux cette année, affirmant que la prochaine réunion de juillet devrait donner lieu à une augmentation. Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont montré que les marchés anticipaient principalement une nouvelle hausse des taux de la part du Federal Open Market Committee (FOMC) lors de sa réunion des 25 et 26 juillet, mais les attentes concernant de nouvelles augmentations ont diminué. Toutefois, si la Fed indique que d'autres hausses de taux sont prévues, "cela pourrait susciter une certaine nervosité (chez les investisseurs en or)", a ajouté M. Simpson. L'or est considéré comme un investissement sûr en période d'incertitude politique et financière, mais la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement. Parmi les autres métaux précieux, l'argent au comptant est resté stable à 24,8402 dollars l'once, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis le mois de mars. Le platine a perdu 0,2 % à 971,11 $ et le palladium a baissé de 1,1 % à 1 280,95 $, mais était prêt pour une deuxième hausse hebdomadaire consécutive.