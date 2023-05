Le prix de l'or a évolué dans une fourchette étroite jeudi, les investisseurs attendant de nouveaux développements dans les négociations interminables sur le plafond de la dette, tandis que la hausse du dollar a limité les avancées.

L'or au comptant est resté stable à 1 957,49 $ l'once à 0300 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3 % à 1 958,60 $.

Le Dollar Index s'est maintenu près du plus haut de la session précédente, maintenant le prix de l'or sous pression.

Le lingot a tenté de se remettre de sa vente précédente, mais un dollar plus fort et des rendements du Trésor américain plus élevés continuent de maintenir la hausse en échec, ce qui semble surpasser les flux de refuge autour de la situation du plafond de la dette américaine, a déclaré Yeap Jun Rong, un analyste de marché chez IG.

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a maintenu mercredi le début du mois de juin comme date limite pour le défaut de paiement du plafond de la dette et a déclaré qu'elle informerait prochainement le Congrès sur les finances du gouvernement.

Les négociateurs du président démocrate Joe Biden et du principal républicain du Congrès Kevin McCarthy ont tenu ce mercredi des discussions que les deux parties ont qualifiées de productives pour tenter de parvenir à un accord sur le relèvement du plafond de la dette des États-Unis, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, et d'éviter un défaut de paiement catastrophique.

Les investisseurs ont également pris connaissance du compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale des 2 et 3 mai, qui a montré que les décideurs politiques étaient "généralement d'accord" sur le fait que la nécessité de nouvelles augmentations des taux d'intérêt "était devenue moins certaine", plusieurs d'entre eux ayant déclaré que l'augmentation d'un quart de point de pourcentage qu'ils avaient approuvée pourrait être la dernière.

Cependant, Jun Rong, d'IG, a déclaré que l'or pourrait continuer à se défaire de son accumulation haussière depuis novembre 2022.

Les investisseurs examineront également les estimations du PIB américain et les demandes initiales de chômage prévues à 1230 GMT pour obtenir des indications sur la santé de l'économie.

L'argent a baissé de 0,3 % à 23,02 $ l'once, le palladium a baissé de 0,1 % à 1 413,64 $, tandis que le platine est resté stable à 1 023,19 $.