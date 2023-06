Le prix de l'or a légèrement augmenté grâce à un dollar plus faible, bien que le lingot soit resté proche de ses plus bas niveaux en trois mois, les traders évaluant les perspectives de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,2% à 1 925,78 dollars l'once à 0341 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,3 % à 1 935,50 $.

Le lingot a chuté de près de 2 % au cours de la semaine précédente alors que les commentaires optimistes des responsables de la Fed ont suggéré d'autres hausses de taux pour réduire l'inflation galopante.

La hausse des taux d'intérêt rend l'or sans rendement moins attrayant.

"Nous sommes proches de la fin du cycle de resserrement, mais pas encore tout à fait, car il existe toujours un risque de prolongation, d'où l'action déprimée des prix", a déclaré Christopher Wong, stratège OCBC FX.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré vendredi que deux hausses de taux supplémentaires cette année constituaient une projection "très raisonnable".

Les investisseurs s'attendent désormais à 72 % de chances d'une hausse des taux en juillet, avec des baisses de taux à partir de 2024, selon l'outil Fedwatch du CME.

L'indice du dollar a légèrement baissé de 0,2 %, ce qui rend les lingots plus attrayants pour les investisseurs étrangers.

Sur le marché plus large, le pétrole était légèrement plus élevé, car une mutinerie avortée par des mercenaires russes le week-end dernier a soulevé des questions sur l'approvisionnement en brut, tandis que les actions manquaient de direction alors que les investisseurs attendaient plus de clarté sur la situation.

L'or, qui est traditionnellement une valeur refuge, n'a pas beaucoup bougé en raison des développements géopolitiques, mais la situation reste fluide, a souligné M. Wong.

S&P Global est devenue la première grande agence de crédit internationale à réduire ses prévisions pour l'économie chinoise cette année, après plusieurs grandes banques, en les ramenant de 5,5 % à 5,2 %.

L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,4 % à 22,74 dollars l'once, le platine a bondi de 1,2 % à 928,30 dollars et le palladium a grimpé de près de 1 % à 1 296,01 dollars. (Reportage de Seher Dareen à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)