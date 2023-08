Le prix de l'or a frôlé son plus bas niveau depuis cinq mois lundi, alors que les rendements obligataires élevés exercent une pression sur le lingot, tandis que les investisseurs se tournent vers le symposium de Jackson Hole de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine pour obtenir plus de clarté sur la trajectoire des taux d'intérêt.

L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 1 887,09 $ l'once à 10:29 a.m. ET (1429 GMT). Les contrats à terme sur l'or américain étaient stables à 1 916 $.

"Nous voyons un certain intérêt d'achat à ces niveaux, mais l'intérêt d'achat est limité parce que les graphiques restent baissiers", a déclaré Jim Wyckoff, analyste principal du marché chez Kitco.

"La rhétorique récente des responsables de la Fed a en quelque sorte penché du côté hawkish. Les rendements des bons du Trésor ont augmenté. C'est baissier pour les métaux... le chemin de moindre résistance pour les prix est latéral ou plus bas".

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont continué à augmenter pour atteindre 4,3379 %, le niveau le plus élevé depuis octobre, ce qui réduit l'attrait des lingots qui ne rapportent pas.

La semaine dernière, le prix de l'or est tombé à son plus bas niveau depuis la mi-mars, à 1 883,70 dollars, alors que les données économiques encourageantes ont incité les investisseurs à parier sur des taux d'intérêt américains plus élevés et plus longs.

Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur le discours du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi, alors que les banquiers centraux du monde entier se réunissent à Jackson Hole pour leur conférence annuelle.

L'or est très sensible à la hausse des taux d'intérêt américains, car celle-ci augmente le coût d'opportunité de sa détention.

Entre-temps, l'apaisement des craintes d'un ralentissement de l'économie américaine, la hausse des rendements obligataires et la bonne tenue des actions ont progressivement érodé l'attrait des fonds négociés en bourse (ETF) adossés à l'or, valeur refuge traditionnelle.

"Les rendements obligataires, qui sont généralement négativement corrélés aux prix de l'or, devraient être poussés à la hausse, et le World Gold Council prévoit une demande saisonnière plus faible que la normale de la part de l'Inde et de la Chine, nous pensons que les ventes d'ETF et la baisse des prix de l'or pourraient se poursuivre à court terme", ont déclaré les analystes de Bank of America dans une note.

L'argent au comptant a augmenté de 1,1% à 22,94 dollars l'once et le platine a baissé de 0,5% à 905,48 dollars. Le palladium a chuté de 1,8 % à 1 233,10 $.