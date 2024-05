Le prix de l'or a légèrement augmenté lundi, mais est resté proche de son plus bas niveau en deux semaines, atteint lors de la session précédente, les investisseurs ayant réduit leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt américains après que la dernière réunion de la Réserve fédérale ait indiqué qu'un report de l'assouplissement de la politique monétaire était probable.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a augmenté de 0,2% à 2 338,85 dollars l'once, à 0211 GMT. Les prix ont atteint leur plus bas niveau depuis le 9 mai à 2 325,19 $ vendredi.

* Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,3% à 2 340,20 $.

* Le lingot a atteint un record de 2 449,89 $ en début de semaine dernière, mais a perdu plus de 100 $ depuis.

* Les responsables de la Fed ont indiqué qu'il faudrait plus de temps que prévu pour être plus confiant dans l'évolution de l'inflation vers les 2 %, selon le compte rendu de la réunion de la banque centrale américaine qui s'est tenue du 30 avril au 1er mai.

* Les paris des traders ont indiqué qu'ils doutaient de plus en plus que la Fed réduise ses taux plus d'une fois en 2024, estimant actuellement à 62 % la probabilité d'une réduction des taux d'ici novembre, selon l'outil FedWatch de la CME.

* Les lingots sont connus pour être une couverture contre l'inflation, mais des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de détenir de l'or sans rendement.

* Au moins cinq personnes ont été tuées et plusieurs autres sont portées disparues après l'effondrement d'une mine d'or informelle dans le nord du Kenya, selon les autorités et les médias locaux.

* La détermination de BHP à ajouter plus de cuivre à son portefeuille sera mise à l'épreuve par les investisseurs d'Anglo American qui demandent une offre plus simple pour l'ensemble de l'entreprise ou une prime en espèces pour conclure un accord qui pourrait devenir le plus important de l'histoire de l'industrie minière.

* Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont augmenté de 4,3 % au cours des quatre premiers mois par rapport à la même période de l'année dernière, selon les données officielles.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,8% à 30,59 dollars l'once, le platine a augmenté de 1,2% à 1 037,90 dollars et le palladium a gagné 1,6% à 979,25 dollars.

