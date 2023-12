Le prix de l'or rebondit grâce à la baisse des rendements américains et du dollar

Les prix de l'or ont augmenté jeudi, aidés par un dollar plus faible et des rendements du Trésor plus bas, alors que les traders attendent avec impatience les données économiques américaines pour plus d'indices sur les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'or au comptant était en hausse de 0,4% à 2 033,92 $ l'once, à partir de 2 0209 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 2 048,40 dollars. Les rendements des obligations américaines à 10 ans se sont maintenus près de leur plus bas niveau en cinq mois touché mercredi, après que l'inflation britannique ait chuté en novembre à son taux le plus bas depuis plus de deux ans. [US/] Le dollar a baissé de 0,1% par rapport à ses rivaux, rendant l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises. [USD/] "L'or reste soutenu par la perspective d'un cycle mondial de réduction des taux, principalement aux Etats-Unis", a déclaré Kyle Rodda, analyste des marchés financiers chez Capital.com. "D'un point de vue technique, les prix ont perdu de leur élan ; il y a un risque que nous ayons un repli à court terme, en particulier compte tenu du récent recul des responsables de la Fed sur la perspective de réductions l'année prochaine et le potentiel de surachat des obligations de la nature." La tendance dovish de la Fed lors de sa dernière réunion de politique monétaire a incité les traders à prévoir plusieurs baisses de taux en 2024, dès le mois de mars. Toutefois, les responsables de la Fed ont depuis lors repoussé l'idée d'une réduction rapide des taux l'année prochaine. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement. L'attention se porte désormais sur le rapport sur le PIB américain du troisième trimestre et sur les données hebdomadaires relatives aux demandes d'allocations chômage plus tard dans la journée, avant le rapport très attendu sur l'indice de base des dépenses de consommation personnelle (PCE) de novembre, la mesure préférée de la Fed de l'inflation sous-jacente, vendredi. Les données de mercredi ont montré que les ventes de logements existants aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en novembre, tandis que la confiance des consommateurs a augmenté plus que prévu en décembre sur fond d'optimisme concernant le marché de l'emploi. L'argent au comptant a augmenté de 0,5 % pour atteindre 24,24 dollars l'once, tandis que le platine a gagné 0,5 % pour atteindre 963,49 dollars et le palladium a grimpé de 1,2 % pour atteindre 1 210,94 dollars.