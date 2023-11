Le prix de l'or est resté proche d'un plus bas de trois semaines jeudi, la demande initiale de valeur refuge liée au conflit au Moyen-Orient s'étant estompée, tandis que les investisseurs attendaient les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell pour obtenir plus d'indices sur les taux d'intérêt.

L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 1 948,39 $ l'once à 0337 GMT après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 19 octobre mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 1 953,50 $.

Une série de responsables de la Fed qui se sont exprimés cette semaine ont maintenu un ton équilibré sur la prochaine décision de la banque centrale américaine, mais ont noté qu'ils se concentreraient sur les données économiques et l'impact des rendements obligataires à long terme plus élevés.

M. Powell n'a pas fait de commentaires sur la politique monétaire ou les perspectives économiques dans les remarques préparées lors d'une conférence mercredi. Il doit s'exprimer lors d'une autre conférence plus tard dans la journée.

"Il (Powell) essaiera probablement de maintenir l'idée d'une hausse pour longtemps, car il n'est pas dans leur intérêt d'admettre aux marchés que des réductions pourraient avoir lieu", a déclaré Matt Simpson, analyste principal chez City Index.

"L'or aurait le potentiel de retester et de dépasser les 2000 dollars, mais ce n'est pas le moment.

Les contrats à terme indiquent qu'il y a environ 14 % de chances qu'une nouvelle hausse ait lieu d'ici janvier, mais qu'il y a 18 % de chances que des réductions de taux aient lieu dès le mois de mars, selon l'outil FedWatch du CME.

La baisse des taux d'intérêt renforce l'attrait des lingots à rendement nul.

"La prime de risque de guerre s'est également estompée, la guerre entre Israël et le Hamas ne montrant que peu de signes d'escalade. Cependant, les achats importants des banques centrales restent un facteur de soutien (pour l'or)", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

Le prix de l'or a dépassé le niveau clé de 2 000 dollars l'once la semaine dernière, après que l'escalade des tensions au Moyen-Orient a stimulé la demande.

L'argent a baissé de 0,5% à 22,41 dollars l'once, tandis que le platine a gagné 0,4% à 869,70 dollars.

Le palladium a glissé de 0,9 % à 1 040,77 $, oscillant près de son niveau le plus bas depuis 2018. (Reportage de Brijesh Patel et Anjana Anil à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Sherry Jacob-Phillips)