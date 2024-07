Le prix de l'or a baissé lundi mais est resté proche du plus haut de plus d'un mois atteint lors de la session précédente, après que des données américaines plus faibles aient renforcé les perspectives d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 2 386,58 dollars l'once, à 0022 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 22 mai vendredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 2 393,80 dollars.

* Les données de vendredi ont montré que le taux de chômage a atteint son plus haut niveau en 2 ans et demi à 4,1%, indiquant un ralentissement du marché du travail.

* Les marchés s'attendent à 78% de chances que la banque centrale américaine fixe un taux en septembre, selon l'outil Fedwatch du CME. Les traders estiment également qu'il y a de plus en plus de chances que la banque centrale américaine réduise une deuxième fois son taux d'intérêt en décembre.

* La baisse des taux réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Cependant, les prix des lingots ont été limités par l'annonce que la banque centrale chinoise, principal consommateur, s'est abstenue d'acheter de l'or pour alimenter ses réserves pour le deuxième mois consécutif en juin.

* La semaine dernière, les vendeurs d'or physique en Inde ont offert des remises en raison des prix élevés, dans l'attente d'une réduction potentielle des droits d'importation dans le prochain budget.

* Ailleurs, les ventes de produits d'or de Perth Mint ont chuté, tandis que les ventes d'argent ont chuté à leur plus bas niveau depuis juin 2019, a déclaré le raffineur vendredi.

* L'argent au comptant a baissé de 0,2% à 31,15 dollars, le platine a baissé de 0,3% à 1 024,00 dollars et le palladium a glissé de 0,8% à 1 017,78 dollars.