Le prix de l'or est resté stable, proche de son plus haut niveau en deux semaines, jeudi, après que les données économiques américaines, plus faibles que prévu, ont stimulé l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt dès le mois de septembre, et le marché se concentre désormais sur les données relatives aux emplois non agricoles de vendredi.

L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 2 358,19 dollars l'once à 9:53 ET (1353 GMT), après que les prix aient atteint leur plus haut niveau depuis le 21 juin mercredi. La plupart des marchés américains étaient fermés pour la fête de l'Indépendance jeudi.

Les prix des lingots dans la session précédente ont gagné plus de 1% après un rapport faible sur les services et le rapport ADP sur l'emploi mercredi, ce qui a montré un ralentissement de l'économie américaine.

"Il semble qu'il y ait de fortes chances que les réductions de taux aient lieu à la fin du troisième trimestre ou au début du quatrième trimestre, ce qui rend l'or beaucoup plus attractif que l'alternative (qui est) les obligations", a déclaré Alex Ebkarian, directeur des opérations chez Allegiance Gold.

La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention d'or sans rendement.

Les minutes de la réunion de juin de la Fed ont reconnu que l'économie américaine semblait ralentir et que "les pressions sur les prix diminuaient".

"À long terme, les sanctions imposées par les États-Unis (à la Russie) incitent de nombreuses banques centrales et d'autres gouvernements à se tourner vers l'or, notamment pour éliminer le risque de contrepartie et de défaillance", a ajouté M. Ebkarian.

Les sanctions, annoncées le mois dernier, visent à couper l'accès de la Russie aux produits et services nécessaires pour soutenir la production militaire dans le cadre de sa guerre en Ukraine.

Les traders se concentrent à présent sur les données relatives aux emplois non agricoles aux États-Unis, attendues vendredi. Le marché s'attend à une baisse de la création d'emplois le mois dernier, a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank.

"Si ces chiffres se confirment, le marché des métaux précieux devrait réagir positivement, tout en s'attendant à un relâchement de la pression sur les salaires", a ajouté M. Hansen.

L'argent au comptant a baissé de 0,2 % à 30,409 dollars, tandis que le platine a augmenté de 1,6 % à 1 012,50 dollars.

Le palladium était en baisse de 0,5 % à 1 024,66 dollars, après avoir atteint son plus haut niveau depuis la mi-avril lors de la séance précédente.