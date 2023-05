Les prix de l'or sont restés stables dans les premiers échanges asiatiques vendredi, les investisseurs évaluant les récentes données américaines qui signalent un ralentissement de l'économie et leur impact sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant s'est maintenu à 2 016,86 $ l'once à 0021 GMT après avoir terminé en baisse lors de la session précédente. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 021,80 dollars.

* Le prix de l'or a augmenté jeudi après que les données aient montré un bond dans les demandes hebdomadaires de chômage et la plus petite augmentation annuelle des prix à la production le mois dernier en plus de deux ans. Mais il a perdu de son attrait lorsque le dollar américain a pris le dessus, rendant le lingot plus cher pour les acheteurs étrangers.

* Une réunion sur la limite de la dette entre le président américain Joe Biden et les principaux parlementaires qui était prévue pour vendredi a été reportée, et les dirigeants ont convenu de se rencontrer en début de semaine prochaine, a déclaré jeudi un porte-parole de la Maison Blanche.

* Les grands prêteurs américains supporteront la majeure partie du coût de la reconstitution d'un fonds d'assurance des dépôts qui a été vidé de 16 milliards de dollars par la faillite de la Silicon Valley Bank et de deux autres créanciers, bien que les banques de taille moyenne seront également mises à contribution, a déclaré jeudi la Federal Deposit Insurance Corporation (FDA).

* Les marchés évaluent actuellement à 89,9 % la probabilité que la banque centrale américaine maintienne ses taux à leur niveau actuel en juin.

* Le lingot, valeur refuge, a tendance à s'apprécier en temps utile d'incertitude économique ou financière, tandis que la baisse des taux d'intérêt accroît l'attrait de l'actif à rendement nul.

* Le SPDR Gold Trust GLD, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,12 % à 937,84 tonnes jeudi, contre 938,99 tonnes mercredi.

* L'argent au comptant est resté stable à 24,17 dollars l'once, tandis que le platine a baissé de 0,2 % à 1 091,13 dollars et que le palladium a augmenté de 0,2 % à 1 554,63 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 PIB britannique Est 3M/3M Mars 0600 PIB britannique Estimation MM, YY Mars 0600 PIB britannique Prelim QQ, YY Q1 0600 Production manufacturière britannique MM Mars 1230 Prix des importations US YY Avril 1400 Sentiment US U Mich Prelim Mai