Les prix de l'or sont restés stables jeudi, et se sont maintenus jusqu'à présent ce mois-ci, malgré les espoirs sombres de réductions rapides et plus importantes des taux d'intérêt aux États-Unis, alors que les traders attendent un rapport clé sur l'inflation américaine qui doit être publié plus tard dans la journée.

L'or au comptant était stable à 2 035,78 $ l'once, à 0419 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 044,20 dollars.

"Les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) sont importantes, avec une surprise à la hausse entraînant un risque de baisse pour l'or ... le lingot évolue dans une fourchette en ce moment et il est surprenant qu'il se maintienne aussi bien," a déclaré Kyle Rodda, un analyste des marchés financiers chez Capital.com.

L'or se maintient d'un mois sur l'autre malgré le fait que les traders aient réduit leurs paris sur trois baisses de taux d'un quart de point aux États-Unis pour 2024, alors qu'ils tablaient sur cinq baisses il y a un mois. Les espoirs d'une première baisse en mai ont diminué ce mois-ci, et une baisse est maintenant attendue en juin.

L'indice du dollar américain a augmenté de 0,6 % et les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont gagné plus de 30 points de base (pb) jusqu'à présent en février.

Les responsables de la Fed ont déclaré cette semaine qu'il restait encore du chemin à parcourir pour atteindre l'objectif d'une inflation de 2 %, mais que la porte s'ouvrait à des réductions de taux d'intérêt, qui pourraient probablement intervenir plus tard dans l'année.

La baisse des taux d'intérêt renforce l'intérêt de détenir des lingots qui ne rapportent pas d'argent.

Au moins sept autres responsables de la Fed doivent s'exprimer jeudi et vendredi.

Les données de mercredi ont montré que l'économie américaine a progressé à un rythme soutenu au quatrième trimestre, grâce à des dépenses de consommation élevées, mais qu'elle semblait avoir perdu de la vitesse au début de l'année.

Les marchés attendent maintenant les données de l'inflation américaine PCE à 1330 GMT.

L'argent au comptant a augmenté de 0,1% à 22,48 $ l'once, le platine a grimpé de 0,4% à 882,24 $, et le palladium a bondi de 1% à 937,56 $.