Les prix de l'or sont restés stables jeudi après avoir atteint un plus bas de trois mois lors de la session précédente suite aux remarques du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, selon lesquelles de nouvelles hausses des taux d'intérêt étaient sur la table.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant s'est maintenu à 1 932,93 dollars l'once à 0028 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont plongé de 0,1% à 1 943,30 $.

* Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont baissé à 3,723%, tandis que l'indice du dollar est resté proche de ses plus bas niveaux de mercredi.

* Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré mercredi que la banque centrale avait besoin de plus de clarté sur l'inflation et la trajectoire du marché du travail avant de décider de la prochaine étape.

* Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, est devenu le premier responsable politique à suggérer que la Fed devrait attendre au moins jusqu'à sa réunion de juillet pour décider de nouvelles augmentations de taux.

* Les hausses de taux d'intérêt augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Ailleurs, la Banque d'Angleterre devrait augmenter ses taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage jeudi, l'inflation n'ayant pas diminué en mai.

* Les exportations d'or suisses ont augmenté en mai après avoir chuté à leur plus bas niveau en 10 mois en avril en raison de l'augmentation des expéditions vers l'Inde, selon les données des douanes suisses.

* Le SPDR Gold Trust GLD, le plus grand fonds négocié en bourse soutenu par l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,19% à 932,30 tonnes mercredi, par rapport à 934,03 tonnes mardi.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,1% à 22,671 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,4% à 945,11 dollars, et le palladium a ajouté 0,3% à 1 351,16 dollars. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1100 UK BOE Bank Rate June 1230 US Initial Jobless Clm weekly 1400 EU Consumer Confidence Flash June 1400 Federal Reserve Chair Jerome Powell delivers semiannual monetary policy testimony before the U.S. Senate Banking Committee.