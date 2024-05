Les prix de l'or sont restés stables mardi, les investisseurs restant prudents avant les données clés sur l'inflation aux États-Unis, qui pourraient donner plus d'indications sur la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant s'est maintenu à 2 351,39 dollars l'once, à 01h10 GMT, après avoir augmenté de 1% lors de la session précédente.

* Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,8% à 2 352,30 dollars.

* Les investisseurs attendent maintenant la lecture d'avril de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), la jauge d'inflation préférée de la banque centrale américaine, qui est attendue vendredi.

* Les paris des traders ont montré qu'ils doutaient de plus en plus que la Fed réduise ses taux plus d'une fois en 2024, estimant actuellement à 63% la probabilité d'une réduction des taux d'ici novembre, selon l'outil FedWatch du CME.

* Les lingots sont connus pour être une couverture contre l'inflation, mais des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de détenir de l'or sans rendement.

* Les importations nettes d'or de la Chine via Hong Kong ont chuté de 38% en avril par rapport au mois précédent, selon les données du Département du recensement et des statistiques de Hong Kong.

* La banque centrale du Vietnam va cesser de vendre de l'or aux enchères sur le marché intérieur et lancer une mesure visant à stabiliser les prix du métal précieux.

* La mine de Porgera en Papouasie-Nouvelle-Guinée fonctionne sans restriction, a déclaré l'opérateur Barrick Gold Corp, ajoutant que la mine dispose de suffisamment de carburant sur le site pour fonctionner normalement pendant 40 jours.

* Ailleurs, une frappe aérienne israélienne a déclenché un incendie qui a tué 45 personnes dans un camp de tentes dans la ville gazaouie de Rafah, provoquant un tollé de la part des dirigeants mondiaux qui ont demandé l'application d'une ordonnance de la Cour mondiale pour mettre fin à l'assaut d'Israël.

* L'or a tendance à bien se comporter en période de turbulences économiques, sa fiabilité pouvant aider à compenser le risque d'actifs plus volatils dans des conditions telles que l'incertitude géopolitique.

* Anglo American a été encouragé par des actionnaires clés, dont BlackRock, à poursuivre les négociations avec le groupe BHP sur son projet de fusion minière de 38,6 milliards de livres sterling, a déclaré samedi à Reuters une personne au fait du dossier.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,4% à 31,81 dollars l'once, le platine a progressé de 0,2% à 1 056,15 dollars et le palladium a gagné 0,4% à 992,50 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1000 France Chômage classe A SA avril 1400 Confiance des consommateurs américains mai