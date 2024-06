Le prix de l'or a légèrement baissé vendredi, mais se dirigeait vers sa troisième hausse trimestrielle consécutive, tandis que les investisseurs se tournaient vers les données clés de l'inflation américaine prévues plus tard dans la journée, qui pourraient éclairer la position de la Réserve fédérale sur les réductions de taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,3% à 2 321,39 dollars l'once, à 0157 GMT. Les prix sont en hausse d'environ 4% pour le trimestre. Le lingot est resté stable pour la semaine et le mois.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 2 332,10 dollars.

* Le dollar a augmenté de 0,2 %, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises, tandis que les rendements de référence à 10 ans ont également augmenté pour la journée.

* Le rapport sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) prévu à 1230 GMT est sur le radar des investisseurs pour obtenir plus d'indices sur le calendrier et l'ampleur des réductions de taux possibles cette année.

* Le ralentissement de l'élan économique a été souligné par des données montrant que les dépenses des entreprises en équipement ont diminué en mai, tandis qu'un effondrement des exportations a augmenté le déficit commercial des biens.

* Dans sa troisième estimation du produit intérieur brut pour le trimestre de janvier à mars, le gouvernement a confirmé que la croissance économique s'était fortement ralentie au cours du premier trimestre.

* Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Michelle Bowman, a réaffirmé jeudi qu'elle n'était toujours pas prête à soutenir une baisse des taux de la banque centrale, les pressions inflationnistes restant élevées.

* Des taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* L'argent au comptant a baissé de 0,5% à 28,91 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,7% à 994,42 dollars et le palladium a gagné 1,5% à 943,22 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 PIB britannique QQ, YY Q1 0645 France CPI (EU Norm) Prelim YY, MM June 0645 France CPI Prelim MM NSA June 0645 France Producer Prices YY May 0755 Germany Unemployment Chg, Rate SA June 1230 US Cosnumption, Adjusted MM May 1230 US Core PCE Price Index MM, YY May 1230 US PCE Price Index MM, YY May 1400 US U Mich sentiment Final June (rapporté par Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru)