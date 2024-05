Les actions australiennes sont restées largement stables mardi, les gains des valeurs minières et aurifères ayant été compensés par les pertes des valeurs bancaires les plus importantes, tandis que les investisseurs sont restés prudents à l'approche des données sur l'inflation nationale prévues cette semaine.

L'indice S&P/ASX 200 était stable à 7 785,10 à 0102 GMT. Il a clôturé en hausse de 0,8% lundi.

Les données sur l'inflation des prix à la consommation en Australie pour le mois d'avril devraient être publiées mercredi et devraient donner plus de clarté sur la trajectoire des taux d'intérêt de la banque centrale.

La semaine dernière, la Reserve Bank of Australia (RBA) a laissé les taux d'intérêt inchangés afin d'éviter un "réglage trop fin" de la politique, mais a jugé qu'une augmentation des taux pourrait être nécessaire si les prévisions d'inflation s'avéraient trop optimistes.

Un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes a montré que la médiane des prévisions prévoit une légère baisse de l'IPC à 3,4 %, contre 3,5 % en mars.

Les analystes de Westpac ont noté que la lecture de l'IPC est dominée par la composante des biens qui a maintenu une tendance désinflationniste, et une surprise à la hausse sur ce front raviverait l'attention à court terme sur les probabilités de hausse de la RBA.

Les actions du secteur minier étaient en hausse de 0,5 %, le plus grand groupe minier coté au monde, BHP Group, ayant augmenté de près de 0,6 %.

Le sous-indice de l'or a également progressé de 0,9 % dans les premiers échanges. Le prix de l'or a bondi de 1 % lundi, les investisseurs évaluant la diminution des prévisions de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis.

Cependant, les valeurs financières sensibles aux taux d'intérêt ont baissé de 0,2 %, la Commonwealth Bank of Australia et la Westpac perdant respectivement 0,1 % et 0,2 %. Les deux autres banques du "Big Four" sont restées largement stables.

Les valeurs de la santé ont baissé d'environ 0,4 % et le sous-indice de la technologie a reculé de 0,3 %.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, l'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 était en légère hausse à 11 763,89.

Le budget du gouvernement est attendu jeudi, et le déficit fiscal du pays devrait s'aggraver.