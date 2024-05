Les actions de la Chine continentale et de Hong Kong ont augmenté lundi, soutenues par les valeurs aurifères, alors que les investisseurs en actions ont adopté les dernières mesures de Pékin pour sauver son secteur immobilier en difficulté, qui a été un frein important pour la deuxième économie mondiale.

** Pékin a annoncé des mesures "historiques" vendredi pour stabiliser son secteur immobilier en crise, la banque centrale facilitant un financement supplémentaire de 1 000 milliards de yuans (138,33 milliards de dollars) et assouplissant les règles hypothécaires, et les gouvernements locaux étant prêts à acheter certains appartements.

** Nous pensons que Pékin est sur la bonne voie pour mettre fin à la crise épique du logement", a déclaré Ting Lu, économiste en chef pour la Chine chez Nomura. "La tâche s'avère ardue et nous pensons que les marchés doivent faire preuve de plus de patience dans l'attente de mesures plus draconiennes."

** À la mi-journée, l'indice Shanghai Composite était en hausse de 0,38 % à 3 166,08 points.

** L'indice chinois CSI300 était en hausse de 0,21%, avec un sous-indice du secteur financier en hausse de 0,31%, le secteur de la consommation de base en hausse de 0,39%, l'indice immobilier en hausse de 1,18% et le sous-indice des soins de santé en baisse de 0,66%.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont augmenté de 0,42% à 6 963,5, tandis que l'indice Hang Seng était en hausse de 0,49% à 19 650,18.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, a progressé de 0,17%, l'indice ChiNext Composite des start-ups a augmenté de 0,21% et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a baissé de 0,21%.

** Les valeurs aurifères ont surperformé les marchés, les investisseurs s'étant emparés des actions liées au métal précieux en plein essor. Zijing Mining Group Co Ltd, Shandong Gold Mining Co Ltd, et Zhongjin Gold Corp Ltd ont tous augmenté de plus de 2% à la mi-journée. Le sous-indice CSI des métaux non ferreux a gagné 2,82%.

** Dans la région, l'indice MSCI des valeurs asiatiques hors Japon a progressé de 0,32%, tandis que l'indice japonais Nikkei a augmenté de 1,03%.

** Le yuan était coté à 7,2295 pour un dollar américain, soit 0,06% de moins que la clôture précédente de 7,2254. (1 $ = 7,2291 yuans chinois)