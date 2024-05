(Alliance News) - Les actions de Hummingbird Resources PLC ont augmenté vendredi, après que la société ait déclaré que les opérations avaient repris à sa mine d'or de Guinée après une grève de deux mois de son principal contractant.

Hummingbird est une société d'extraction d'or qui opère au Mali, en Guinée et au Libéria. Les actions de la société étaient en hausse de 12 % à 10,55 pence chacune à Londres vendredi matin.

Hummingbird a déclaré que son contractant principal, Corica Mining Services, a repris ses activités à la mine d'or de Kouroussa, en Guinée.

Corica a suspendu ses activités à Kouroussa en mars en raison de "différends contractuels" non spécifiés. En conséquence, seules 5 868 onces d'or ont été produites au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars, ce qui est bien en deçà du taux d'exploitation prévu par Hummingbird pour la mine.

Un plan opérationnel convenu pour Kouroussa est actuellement mis en œuvre par Corica, a déclaré Hummingbird, avec une montée en puissance complète des opérations attendue pour le début du troisième trimestre.

Ce plan définit également un cadre pour la résolution des principaux différends qui ont conduit à la suspension initiale des activités, a ajouté Hummingbird.

En outre, CIG SA, le principal actionnaire de la société, a accepté d'accorder à Hummingbird un prêt à court terme de 10 millions d'USD "pour faciliter la reprise en douceur des activités de Corica".

Le prêt non garanti sera accordé en plusieurs tranches et portera intérêt au taux de 14 % par an.

Dan Betts, directeur général de Corica, a déclaré : "L'accord de remobilisation de Corica a été un succès : "L'accord de remobilisation de Corica à Kouroussa démontre l'engagement des deux parties à trouver une solution pratique aux litiges en cours. J'espère que cela fournira le cadre de discussions constructives pour résoudre et refonder notre relation avec Corica".

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

