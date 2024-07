Le président américain Joe Biden a mis fin à sa campagne de réélection dimanche après que ses collègues démocrates ont perdu confiance en son acuité mentale et en sa capacité à battre Donald Trump, laissant la course à la présidence en terrain inconnu.

Voici les commentaires des investisseurs :

BRIAN JACOBSEN, ÉCONOMISTE EN CHEF, ANNEX WEALTH MANAGEMENT, BROOKFIELD, WI :

"Il s'agit à nouveau d'un concours. Si Biden était resté, les chances auraient été de plus en plus grandes non seulement que Trump gagne, mais aussi qu'il y ait un balayage républicain. Maintenant, c'est à nouveau la course. Le "Trump-Trade" va probablement s'essouffler, les investisseurs réévaluant les chances de succès de l'élection. Cela signifie que les petites capitalisations, les valeurs financières, l'énergie et les cryptomonnaies pourraient connaître un léger repli, mais Trump a toujours l'avantage."

JACK MCINTYRE, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, REVENU FIXE MONDIAL, BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT :

"Je pense que, dans l'ensemble, cette situation sera au moins temporairement positive pour les marchés... Elle sera probablement positive pour le marché obligataire, surtout si l'on tient compte de l'état d'avancement du cycle économique et, plus important encore, de la croissance et de l'inflation.

"Je pense que si nous nous dirigeons vers un gouvernement divisé, cela sera positif pour le marché.

JAMIE COX, MANAGING PARTNER, HARRIS FINANCIAL GROUP, RICHMOND, VA :

"La question de savoir qui sera le candidat désigné va revenir dans l'esprit des investisseurs de manière très importante."

"Les marchés vont être terriblement volatils jusqu'à ce que le candidat démocrate soit connu. Cela se manifestera probablement à travers le dollar, créant de la volatilité dans les titres à revenu fixe et les actions."

GINA BOLVIN, PRÉSIDENTE DE BOLVIN WEALTH MANAGEMENT GROUP

"Le retrait de Biden représente un tout nouveau niveau d'incertitude politique. C'est peut-être le catalyseur de la volatilité des marchés qui se fait attendre."

RHONA O'CONNELL, RESPONSABLE DE L'ANALYSE DES MARCHÉS - EMEA ET ASIE - STONEX, LONDRES :

"Ma réaction instinctive est que tout reste en suspens à court terme, en ce qui concerne l'investiture démocrate, évidemment. Mais cela pourrait bien freiner la locomotive Trump.

"En ce qui concerne la baisse des risques, les vents contraires sont plus forts pour l'or que les vents contraires. Une partie de l'incertitude a été enlevée, par définition, comme indiqué ci-dessus."

"Au moins, cela indique une opposition plus forte, ce à quoi toute démocratie devrait aspirer."