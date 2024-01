Le prix de l'or est resté stable jeudi, les investisseurs attendant les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis qui pourraient influencer la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

L'or au comptant a peu changé à 2 036,99 $ l'once à 09:49 a.m. ET (1449 GMT), après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 21 décembre mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 044,30 $ l'once.

"Les haussiers du marché de l'or ont besoin d'une nouvelle étincelle pour relancer la hausse des prix", a déclaré Jim Wyckoff, analyste principal chez Kitco Metals.

Mais, "si les données sur l'emploi sont plus fortes, cela mettra une certaine pression sur les prix et réduira probablement les attentes (du marché) en matière de réduction des taux d'intérêt de la Fed", a ajouté M. Wyckoff.

Le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis est attendu vendredi.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment à 62 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt de la Fed lors de sa réunion des 19 et 20 mars.

La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Le compte rendu de la réunion de la Fed des 12 et 13 décembre, publié mercredi, a révélé que les responsables étaient de plus en plus convaincus que l'inflation était sous contrôle et qu'ils craignaient que la politique monétaire "trop restrictive" de la banque centrale ne constitue une menace pour l'économie.

"Nous nous attendons à ce que la Fed mette en œuvre plusieurs réductions de taux cette année, ce qui devrait faire revenir les investisseurs financiers via la demande d'ETF et de lingots et faire remonter le prix de l'or à 2250 dollars l'once d'ici la fin de l'année", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Les données ont montré que les demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis ont diminué plus que prévu la semaine dernière et que les employeurs privés américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre, ce qui indique une force persistante sur le marché du travail.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant a baissé de 1,04% à 22,72 dollars l'once, tandis que le platine a baissé de 1,3% à 958,18 dollars. Le palladium a baissé de 1,7 % à 1 048,70 dollars l'once.