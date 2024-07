Le prix de l'or est resté stable mercredi, les investisseurs se tournant vers les données clés de l'inflation américaine qui pourraient éclairer la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a peu changé à 2 365,09 $ l'once, à partir de 0040 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2% à 2 372,60 dollars.

* Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré devant le Congrès que l'inflation s'était améliorée au cours des derniers mois et que d'autres bonnes données renforceraient les arguments en faveur d'une politique monétaire plus souple. Cependant, il a déclaré aux législateurs qu'il ne voulait pas "envoyer de signaux sur le calendrier de toute action future" sur les taux.

* Selon l'outil FedWatch du CME Group, 73 % des traders estiment actuellement qu'il y a une chance que les taux soient réduits en septembre. L'attrait des lingots sans rendement tend à se renforcer lorsque les taux d'intérêt sont bas.

* Le marché se concentre maintenant sur les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) prévues pour jeudi. On s'attend à ce que les prix globaux augmentent de 0,1 % au cours du mois, tandis que les prix de base augmentent de 0,2 %. Les gains annuels s'élèveraient donc respectivement à 3,1 % et 3,4 %.

* Les données de mardi ont montré que la confiance des petites entreprises américaines a atteint son plus haut niveau depuis six mois en juin, mais les inquiétudes concernant l'inflation persistent.

* Le Conseil mondial de l'or (WGC) a déclaré mardi que les fonds négociés en bourse (ETF) d'or physique ont connu le deuxième mois consécutif d'afflux en juin, en raison de l'augmentation des avoirs des fonds cotés en Europe et en Asie.

* L'argent au comptant a baissé de 0,1% à 30,77 dollars, le platine a augmenté de 0,3% à 986,80 dollars et le palladium est resté stable à 980,49 dollars.

* Le Guangzhou Futures Exchange a déclaré mardi qu'il prévoyait de lancer ses premiers contrats à terme sur le platine et le palladium en Chine, la deuxième économie mondiale, afin d'offrir un mécanisme national de couverture des prix.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0130 Chine PPI, CPI YY June (Reporting by Ashitha Shivaprasad in Bengaluru ; Editing by Rashmi Aich)