Les prix de l'or sont restés stables mardi, les investisseurs attendant les données clés sur l'inflation américaine qui pourraient fournir des indices supplémentaires sur la politique de la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était stable à 2 335,93 dollars l'once, à 00h52 GMT. Les prix des lingots ont chuté de 1% lundi.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 2 341,60 dollars.

* Les marchés se concentreront cette semaine sur l'indice des prix à la production (PPI) mardi, suivi par l'indice des prix à la consommation (CPI) mercredi.

* Le mois dernier, les Américains se sont préparés à des pressions inflationnistes généralement plus élevées au cours des prochaines années et à une accélération de l'augmentation des prix de l'immobilier, selon un rapport de la Banque fédérale de réserve de New York.

* La Fed réduira probablement son taux d'intérêt directeur à deux reprises cette année, à partir de septembre, selon une forte majorité d'économistes interrogés par Reuters.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention d'or sans rendement.

* La part de l'or dans les réserves de change de l'Inde a augmenté, selon la banque centrale du pays. Elle est passée de 7,37% à la fin du mois de septembre à 8,15% à la fin du mois de mars.

* Le déficit mondial de platine en 2024 sera plus important que prévu en raison de la baisse de l'offre des mines d'Afrique du Sud et de Russie, a déclaré le Conseil mondial d'investissement dans le platine (World Platinum Investment Council).

* Les prix moyens du platine, du palladium et du rhodium devraient baisser cette année par rapport à 2023, malgré une nouvelle année de déficit structurel pour les trois métaux du groupe, a déclaré la société de conseil Metals Focus.

* Le groupe BHP, le plus grand mineur coté au monde, a déclaré qu'Anglo American avait rejeté une offre de rachat révisée évaluant la société à 34 milliards de livres (42,67 milliards de dollars).

* Les forces israéliennes se sont enfoncées dans les ruines du nord de Gaza pour reprendre une zone aux combattants du Hamas.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,4% à 28,29 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,3% à 999,74 dollars et le palladium a augmenté de 0,3% à 964,86 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 Allemagne HICP Final YY April 0600 UK Claimant Count Unem Chng April 0600 UK ILO Unemployment Rate March 0600 UK HMRC Payrolls Change April 0900 Allemagne ZEW Economic Sentiment May 0900 Allemagne ZEW Current Conditions May 1230 US PPI Machine Manuf'ing April (Reporting by Sherin Elizabeth Varghese in Bengaluru ; Editing by Rashmi Aich)