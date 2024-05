Les prix de l'or sont restes stables jeudi, les investisseurs attendant les chiffres cles de l'inflation americaine qui pourraient fournir des indications supplementaires sur la politique de la Reserve federale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est reste inchange a 2 338,04 dollars l'once, a 0125 GMT, apres avoir chute de 1% au cours de la session precedente.

* Les contrats a terme sur l'or americain ont baisse de 0,2% a 2 358,30 dollars.

* L'activite economique americaine a continue a se developper entre debut avril et mi-mai, mais les entreprises sont devenues plus pessimistes quant a l'avenir en raison de l'affaiblissement de la demande des consommateurs, tandis que l'inflation a continue a augmenter a un rythme modeste, selon une enquete de la Fed, alors que les banquiers centraux s'interrogent sur la duree pendant laquelle ils devront maintenir les taux d'interet a leurs niveaux actuels.

* Les investisseurs attendent maintenant la lecture d'avril de l'indice des prix des depenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation preferee de la Fed, qui doit etre publiee vendredi.

* Les paris des traders ont signale un scepticisme croissant quant a la possibilite que la Fed reduise ses taux plus d'une fois en 2024, evaluant actuellement a environ 61% la probabilite d'une reduction des taux d'ici novembre, selon l'outil FedWatch du CME.

* Les lingots sont connus pour etre une protection contre l'inflation, mais des taux plus eleves augmentent le cout d'opportunite de detenir de l'or sans rendement.

* Goldman Sachs reste selectivement haussier sur les matieres premieres, a-t-il declare dans une note, citant la croissance solide de la demande, les attentes d'une hausse structurelle des metaux industriels et de l'or.

* Les importations d'argent de l'Inde au cours des quatre premiers mois de l'annee ont deja depasse le total pour toute l'annee 2023, ont declare a Reuters des responsables du gouvernement et de l'industrie.

* Le groupe minier mondial BHP Group a abandonne son plan de 49 milliards de dollars pour racheter son rival Anglo American, qui a rejete une demande de derniere minute pour plus de temps, mettant fin pour l'instant a sa poursuite de six semaines.

* L'argent au comptant a augmente de 0,2% a 32,03 dollars l'once, le platine a augmente de 0,5% a 1040,55 dollars et le palladium a perdu 1,3% a 952,50 dollars.

DONNEES/EVENEMENTS (GMT) 1230 US Initial Jobless Clm Weekly 1230 US GDP (first revision) Q1 0200 US Pending home sales April 1230 US Advanced retail and wholesale invesntories April 0130 China Composite PMI May (Reporting by Sherin Elizabeth Varghese in Bengaluru ; Editing by Rashmi Aich)