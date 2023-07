Lexington Gold Ltd - société d'exploration et de développement aurifère ayant des projets dans les États américains de Caroline du Nord et de Caroline du Sud - présente les résultats d'analyse du programme d'exploration de surface et d'échantillonnage de tranchées de son projet Argo dans le comté de Nash, en Caroline du Nord. L'analyse des dosages multi-éléments et les données cartographiques détaillées des tranchées ont permis de définir des réseaux complexes de veines minéralisées, indique la société. Les résultats des analyses des tranchées confirment également la présence d'or à la surface du projet Argo. Les résultats comprennent 24 mètres à 1,10 gramme d'or par tonne de 14 à 38 mètres, et 8 mètres à 0,61 gramme d'or par tonne de 16 à 24 mètres.

"Il s'agit d'une première série d'analyses prometteuses d'Argo qui montrent une minéralisation de surface à haute teneur dans les chantiers Nord-Est et Sud. Grâce à ces nouvelles données, nous évaluerons les prochaines étapes du projet afin d'accroître la valeur de nos actifs américains ", a déclaré Bernard Olivier, directeur général de la société.

Cours actuel de l'action : 5,69 pence, en hausse de 2,1 % à Londres lundi à la mi-journée

Variation sur 12 mois : + 93 %.

