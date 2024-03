(Alliance News) - Lexington Gold Ltd a annoncé lundi qu'elle avait signé un contrat avec Logan Drilling Group pour commencer le programme de forage de cette année au projet Jennings-Pioneer sur la Carolina Slate Belt aux Etats-Unis.

Selon la société d'exploration et de développement aurifère, qui se concentre sur l'Afrique du Sud et les États-Unis, le contrat de forage porte sur un minimum de 430 mètres de forage au diamant. Les travaux devraient commencer lundi prochain, toutes les autorisations nécessaires ayant déjà été obtenues.

Les cibles de forage sont trois zones distinctes de minerai d'or qui se trouvent le long et en marge du contact entre l'unité pyroclastique inférieure et l'unité pyroclastique supérieure de la formation Persimmon, a déclaré Lexington.

Le programme devrait durer un mois et les résultats serviront à mettre à jour et à étendre le modèle implicite d'enveloppe de teneur de Lexington Gold pour la tendance de Barite Hill.

"Le programme devant durer un mois, nous sommes impatients d'informer nos actionnaires en temps voulu. En outre, les prix actuels de l'or reflétant une demande soutenue pour l'or et les actifs aurifères, nous pensons que nos initiatives stratégiques d'exploration aurifère visant à étendre et à valider les minéralisations aurifères connues aux États-Unis et en Afrique du Sud sont plus pertinentes que jamais", a déclaré Ed Nealon, président du conseil d'administration de Lexington Gold.

Les actions de Lexington Gold s'échangeaient 2,6 % plus haut à 4,05 pence l'unité à Londres lundi après-midi.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

