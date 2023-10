Lexington Gold Ltd - société d'exploration et de développement aurifère ayant des projets dans les États américains de Caroline du Nord et de Caroline du Sud - conclut des accords de partenariat sur l'autonomisation économique des Noirs à grande échelle pour White Rivers Exploration Proprietary Ltd. Comme annoncé précédemment, la société a déclaré qu'elle était l'unique propriétaire de WRE pendant une période intérimaire après l'acquisition de WRE, en attendant qu'une participation de 26 % soit transférée au partenaire B?BBEE qu'elle a sélectionné. Elle déclare avoir conclu des accords avec Letsema Holdings Proprietary Ltd en tant que partenaire B-BBEE, conformément à la loi minière sud-africaine et à ses obligations en matière de droits de prospection. En conséquence, Lexington Gold détient désormais 74 % de WRE. Letsema est un bureau familial et une société holding d'investissement diversifié à long terme appartenant à des Noirs sud-africains.

Edward Nealon, président non exécutif de Lexington Gold, déclare : "Nous sommes ravis d'accueillir Letsema en tant que partenaire B?BBEE et nous nous réjouissons de travailler avec eux pour dégager de la valeur des actifs de WRE. Letsema est une entreprise de premier plan et très respectée, créée en 1996 par Isaac et Derek, deux hommes d'affaires sud-africains de renom. Nous souhaitons également la bienvenue à Katlego Tlale, directeur financier de Letsema, qui rejoindra bientôt le conseil d'administration de WRE en tant que représentant de Letsema.

Cours actuel de l'action : 4,62 pence, en hausse de 0,4 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 12

