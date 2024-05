Le vendeur à découvert Muddy Waters Capital a déclaré jeudi qu'aucun de ses nouveaux candidats au conseil d'administration de la société minière canadienne Mayfair Gold ne recevra de rémunération, contrairement à ce qu'il a qualifié de "rémunération inappropriée" des administrateurs actuels de la société.

Muddy Waters cherche à remplacer le conseil d'administration actuel de Mayfair Gold et à remplacer ses membres par des cadres de Muddy Water, en affirmant que le conseil d'administration retarde l'avancement de son projet aurifère clé Fenn-Gib et en dénonçant la structure de rémunération de la société.

"Aucun administrateur de Muddy Waters ne sera rémunéré, contrairement à la situation actuelle où les initiés semblent avoir traité les actions et les liquidités comme de l'argent de Monopoly", a déclaré à Reuters Carson Block, fondateur et directeur des investissements de Muddy Waters, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

M. Block se prépare à un affrontement public avec la petite société minière aurifère, car les actionnaires voteront le 5 juin sur une proposition visant à révoquer le conseil d'administration actuel.

Le mois dernier, Muddy Waters a déclaré que ses clients et ses mandants avaient des investissements importants dans Mayfair Gold et que la société avait besoin d'une équipe qui se concentre sur toutes les parties prenantes et qui fonctionne selon des normes de gouvernance élevées. En mars, elle a déclaré qu'à l'avenir, elle pourrait augmenter ou diminuer son contrôle ou sa direction sur les titres de la société par le biais de transactions sur le marché libre, d'accords privés ou d'autres moyens.

Mayfair Gold n'a pas souhaité faire de commentaires.

En janvier, le conseil d'administration de Mayfair Gold a augmenté la rémunération annuelle de son PDG de 357 000 à 400 000 dollars canadiens (262 210 à 293 794 dollars), avec effet immédiat. Parallèlement, les honoraires annuels des membres du conseil d'administration ont été portés entre 30 000 et 50 000 dollars canadiens et ceux du président du conseil entre 50 000 et 75 000 dollars canadiens. La société a déclaré que la rémunération a été comparée à celle de son groupe de référence.

Dans une lettre envoyée le 9 mai, le conseil d'administration de Mayfair Gold a tenté une dernière fois de persuader les actionnaires de voter contre la proposition, affirmant que la liste des personnes proposées par Muddy Waters manquait d'expérience, ce qui pourrait retarder le projet et entraîner la radiation de la société de la cote.

En 2021, le vendeur à découvert a lancé une campagne similaire contre GT Gold. Il a pris une position majoritaire dans la société et l'a ensuite vendue à Newmont Corporation.

(1 $ = 1,3615 dollar canadien)