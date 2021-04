Or : la Chine rouvre les vannes

Avec la forte reprise de l'économie chinoise depuis le second semestre de l'année dernière, l'appétit de la Chine pour les bijoux, les lingots et les pièces en or s'est également accru et, depuis janvier, les prix intérieurs sont supérieurs aux taux de référence mondiaux, ce qui rend l'importation de lingots rentable.

La People's Bank of China (PBOC), la banque centrale du pays, contrôle la quantité d'or qui entre en Chine grâce à un système de quotas accordés aux banques commerciales. Elle autorise généralement l'entrée de suffisamment de métal pour satisfaire la demande locale, mais restreint parfois le flux. Ces dernières semaines, elle a autorisé l'entrée de grandes quantités de lingots, ont indiqué plusieurs sources à Reuters. "Nous n'avions pas de quotas pendant un certain temps. Maintenant, nous en subissons... le plus depuis 2019", a déclaré une source dans l'une des banques qui transfèrent de l'or en Chine.

Environ 150 tonnes d'or d'une valeur de 8,5 milliards de dollars aux prix actuels sont susceptibles d'être expédiées, ont indiqué quatre sources. Elles devraient entrer en Chine en avril voire en mai. La majeure partie des importations d'or de la Chine provient généralement d'Australie, d'Afrique du Sud et de Suisse. L'ampleur de ces expéditions marque le retour spectaculaire de la Chine sur le marché mondial de l'or. Depuis février 2020, le pays a importé en moyenne de l'or pour une valeur d'environ 600 M$ par mois, soit à peu près 10 tonnes, selon les données des douanes chinoises En 2019, ses importations ont atteint environ 3,5 Mds$ par mois, soit à peu près 75 tonnes.

Un retour remarqué

L'absence de la Chine a fait peu de différence pour les prix de l'or au début de la pandémie, lorsque les investisseurs occidentaux craignant une catastrophe économique ont stocké de grandes quantités de lingots - traditionnellement considérés comme des actifs sûrs - le poussant à un record de 2 072,50 USD l'once. Mais l'intérêt des investisseurs s'est estompé au fur et à mesure que les vaccins et les mesures de relance gouvernementales ont relancé la croissance économique, et les prix sont retombés aux alentours de 1 750 USD.

L'once d'or a perdu du terrain dernièrement (source Zonebourse)

La demande indienne de lingots a également rebondi après un effondrement dû à une pandémie, avec des importations record de 160 tonnes d'or en mars, a déclaré une source gouvernementale indienne à Reuters ce mois-ci. La Chine et l'Inde représentent généralement les deux cinquièmes environ de la demande annuelle mondiale d'or. Leur reprise est "essentielle pour fixer le plancher de l'or" et devrait empêcher les prix de baisser davantage au cours des prochains mois, a déclaré Suki Cooper, analyste chez Standard Chartered.