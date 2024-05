(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées la semaine dernière mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Atlantic Lithium Ltd - société de développement du lithium, qui se concentre actuellement sur le développement du projet Ewoyaa sur la côte ghanéenne - Découvre 1,85% d'oxyde de lithium dans son projet Ewoyaa. Neil Herbert, président exécutif, a déclaré : "Nous attendons avec impatience les résultats du forage à la queue du diamant réalisé à Dog-Leg, ainsi que la mise à jour de l'estimation des ressources minérales du projet, prévue pour le milieu de l'année. La mise à jour de l'estimation des ressources minérales comprendra des mises à jour concernant le lithium et le feldspath et intégrera tous les résultats reçus des forages réalisés en 2023 et les résultats des forages réalisés jusqu'à présent en 2024."

Challenger Energy Group PLC - Société pétrolière et gazière axée sur les Caraïbes et l'Atlantique - Conclut une documentation juridique à long terme pour permettre à Charlestown Energy Partners LLC d'investir dans la société. Charlestown avancera un prêt de 1,5 million de livres sterling vers la semaine prochaine, mercredi. Par ailleurs, Challenger indique que le processus d'approbation réglementaire concernant l'acquisition d'une participation de 60 % dans la licence AREA OFF-1 par une filiale de Chevron Corp progresse conformément aux attentes. Après la conclusion de l'accord d'amodiation, Challenger recevra 12,5 millions de dollars en espèces, le prêt de Charlestown devant être converti en nouvelles actions de Challenger. Charlestown détiendra ainsi une participation de 8,7 % dans Challenger.

i(x) Net Zero PLC - Investisseur basé à St Helier, Jersey, spécialisé dans la transition énergétique - Note que l'entreprise détenue Enphys Acquisition Corp prolonge le délai de réalisation d'une acquisition non spécifique jusqu'au 8 décembre, au lieu de juin. La prolongation est soumise à l'approbation des actionnaires d'Enphys et une nouvelle annonce sera faite "en temps voulu".

Mirriad Advertising PLC - Fournisseur londonien de technologie de publicité sur le contenu - lève 490 000 GBP par l'émission de 39,3 millions d'actions au prix de 1,25 pence chacune. L'offre doit être approuvée par les actionnaires lors d'une assemblée générale prévue la semaine prochaine, jeudi. L'admission des actions est prévue pour le 28 mai.

Panthera Resources PLC - ancienne société d'exploration possédant des actifs en Inde et en Afrique de l'Ouest - conclut des accords définitifs avec DFR Gold Inc et Maniger Ltd pour restructurer les participations dans le projet aurifère de Kalaka au Mali et les prospects aurifères de Paimasa, Dagma et Dext au Nigeria. À l'issue de la restructuration, Panthera détiendra 100 % de Maniger, ce qui doublera sa participation dans le projet Kalaka, qui passera de 40 % à 80 %. Les 20 % restants continueront d'être détenus par le partenaire local Golden Spear Mali SARL. Panthera versera à DFR environ 67 931 USD dans le cadre de la restructuration pour régler les prêts intersociétés. Mark Bolton, directeur général de Panthera, a déclaré : "Nous pensons que Kalaka est un système minéralisé aurifère important, avec un potentiel de ressources aurifères de plusieurs millions d'onces. La société pense que le prix élevé de l'or soutiendra une stratégie de développement à faible teneur et à fort tonnage".

Team PLC - société de gestion de patrimoine, d'actifs et de services financiers complémentaires basée à Jersey - annonce qu'elle lève 500 000 GBP par le biais de la souscription de billets de prêt convertibles non garantis, dont l'objectif est de fournir un financement pour les besoins du fonds de roulement. Les obligations d'emprunt convertibles ont une durée de 5 ans et arriveront à échéance en mai 2029.

Trident Royalties PLC - société de redevances minières diversifiées - déclare des recettes trimestrielles d'environ 3,0 millions USD pour le premier trimestre clos le 31 mars, en baisse de 18 % par rapport aux 3,6 millions USD de l'année précédente et de 6,0 % par rapport aux 3,2 millions USD du quatrième trimestre 2023. Cela a été "entraîné par des livraisons saisonnières plus faibles du portefeuille d'achats d'or, partiellement compensées par une marge par once exceptionnellement forte résultant de mouvements positifs de la volatilité et du prix de l'or." Adam Davidson, directeur général, déclare : "Trident possède un portefeuille de redevances diversifié et d'une qualité exceptionnelle, qui fournit des flux de trésorerie existants et la possibilité d'une croissance substantielle des revenus. Ces revenus permettront de rémunérer les actionnaires et de poursuivre l'investissement et l'expansion du portefeuille."

Union Jack Oil PLC - société pétrolière et gazière onshore axée sur des actifs aux États-Unis et au Royaume-Uni - salue le puits Andrews 1-17 dans l'Oklahoma, pour lequel elle déclare que les premières ventes de pétrole ont déjà été effectuées. Elle note qu'un "pétrole de haute qualité" est produit et qu'une installation de production permanente a commencé.

Zenith Energy Ltd - société pétrolière et gazière basée à Aberdeen et possédant des actifs en Afrique et en Italie - déclare avoir renforcé son équipe juridique pour soutenir l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Zenith a nommé Clay Arbitration, "un cabinet d'avocats indépendant spécialisé dans les arbitrages". En décembre, Zenith a annoncé qu'elle demandait officiellement 85,8 millions de dollars de dommages-intérêts à la Tunisie pour une acquisition bloquée. L'arbitrage concerne la compagnie pétrolière nationale tunisienne Entreprise Tunisienne d'Activites Petrolieres.

