UPDATE3 : Les Bourses plongent et le pétrole s'envole après l'offensive russe en Ukraine

HONG KONG/LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Un vent de panique souffle sur les marchés financiers mondiaux jeudi, après le lancement d'une offensive militaire russe en Ukraine. Le mouvement de vente sur les actions se poursuit en début d'après-midi, les investisseurs privilégiant l'or et la dette souveraine, tandis que le pétrole a dépassé le seuil de 100 dollars le baril pour la première fois depuis 2014.

L'indice RTS de la Bourse de Moscou, où les échanges avaient été suspendus jeudi matin, plongeait de 37,8% vers 15h00. Avant la séance de jeudi, l'indice accusait déjà un repli de 24,5% depuis le début de l'année. En Europe occidentale, les principaux indices actions accusent de forts replis.

Vers 15h00, l'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 reculait de 3,8%, à 436,8 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 perdaient 4,4% et 4,3%, respectivement. A Francfort, le DAX 30 lâchait 4,9% et, à Londres, le FTSE 100 cédait 3%.

Les contrats à terme sur les indices de Wall Street laissent eux aussi attendre une ouverture dans le rouge, avec une baisse de 2,3% pour les contrats sur l'indice Dow Jones et le S&P 500 et de 2,8% pour celui sur le Nasdaq 100.

De nouvelles sanctions européennes à venir

Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi une opération militaire en Ukraine, afin, selon lui, de protéger les civils. Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a qualifié cette décision d'attaque non provoquée et injustifiée de l'Ukraine, et a promis de prendre de nouvelles mesures contre la Russie. Des explosions ont été entendues à Kiev, la capitale ukrainienne, ainsi que dans d'autres villes du pays.

Mercredi, l'Ukraine avait déclaré l'état d'urgence, commencé à mobiliser ses réservistes et appelé ses ressortissants à quitter immédiatement la Russie, dans la perspective d'une invasion imminente.

L'ambassadeur russe à l'ONU a affirmé devant le Conseil de sécurité que Moscou ciblait la "junte au pouvoir à Kiev". Les Etats-Unis comptent de leur côté déposer ce jour un projet de résolution condamnant l'opération militaire russe en Ukraine devant ce même Conseil de sécurité des Nations Unies.

Les Occidentaux ont prévenu jeudi matin qu'ils allaient durcir les sanctions contre la Russie. "Nous allons présenter un ensemble de sanctions massives et ciblées", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le président de la République, Emmanuel Macron, a de son côté affirmé que ces sanctions seraient "à la hauteur de l'agression dont [le Russie] se rend coupable".

Pas de mode d'emploi pour une guerre en Europe

L'escalade de la crise a pris de cours les investisseurs. "Nous pensions que la stratégie de Poutine reposait en grande partie sur la négociation ; c'était le consensus parmi les investisseurs. Nous n'avons pas eu de conflit militaire sérieux en Europe depuis très longtemps, donc on n'a pas de mode d'emploi pour cela", indique ainsi Gregory Perdon, directeur des investissements chez Arbuthnot Latham.

L'augmentation de la volatilité, à mesure que le conflit en Ukraine s'intensifie, révèle que les marchés n'avaient pas entièrement intégré la probabilité d'une escalade des tensions avec la Russie, ajoute UBS.

La baisse des actions touche ainsi de nombreux secteurs, sans réelle distinction entre les entreprises directement exposées à la Russie ou à l'Ukraine et celles qui ne le sont pas. Les seules valeurs épargnées sont celles de la défense et certains acteurs du secteur gazier européen, comme Shell et le norvégien Equinor.

Parmi les entreprises européennes les plus exposées à la Russie, la banque autrichienne Raiffeisen plongeait de 20%, sa concurrente Société Générale, propriétaire de la banque russe Rosbank, perdait 10,9% à la Bourse de Paris, où Renault, qui contrôle le constructeur automobile russe Avtovaz, abandonnait 10,5%.

Compte tenu des tensions sur le marché, les investisseurs renforcent leurs réserves de cash, souligne par ailleurs Florian Ielpo, responsable de la macroéconomie chez Lombard Odier Investment Managers. Les fonds qu'il gère n'avaient pas détenu autant de cash depuis l'effondrement du marché en mars 2020.

Le resserrement monétaire s'annonce complexe

Cette situation accroît les risques pour une économie mondiale déjà confrontée à des problèmes d'approvisionnement et une inflation élevée. L'Europe devrait supporter le gros des répercussions économiques du conflit.

Qualifiant la réaction des marchés de "sismique", le stratégiste de Deutsche Bank Jim Reid souligne que les événements en Ukraine affecteront de manière significative le reste du monde au travers de l'inflation.

L'offensive russe intervient en effet au moment où les grandes banques centrales, dont la Réserve fédérale (Fed) américaine, commencent à resserrer leur politique monétaire pour contrer les fortes hausses des prix observées ces derniers mois.

Pour Gregory Perdon, d'Arbuthnot Latham, "ce qui change la donne, c'est ce que cela signifie pour la Fed. Au final, il va être très difficile de mettre en oeuvre des hausses des taux d'intérêt et un resserrement marqué de la politique monétaire."

Un porte-parole de la Banque centrale européenne (BCE) a de son côté indiqué jeudi que l'institution suivait "de près les implications de la situation en Ukraine". "Elle procédera à une évaluation complète des perspectives économiques lors de sa réunion de mars. Ce qui inclura les récents développements en matière de géopolitique", a-t-il ajouté.

Les matières premières profitent de la crise

Dans ce contexte, les cours du pétrole s'envolent. Le Brent de mer du Nord dépasse le seuil de 100 dollars le baril pour la première fois depuis 2014, le contrat pour livraison en avril gagnant 8,5%, à 105,02 dollars. Le contrat de même échéance sur le brut léger doux (WTI) coté au Nymex s'adjuge 8,3%, à 99,74 dollars le baril.

Les autres matières premières bondissent également. Les contrats à terme sur le gaz naturel en Europe s'adjugent 30% et les prix du nickel et de l'aluminium, deux métaux dont la Russie est un producteur majeur, évoluent à leurs plus hauts niveaux des dix dernières années. Les contrats sur le blé et le maïs atteignent également des niveaux inédits depuis plusieurs années, la Russie et l'Ukraine étant des producteurs majeurs de ces produits agricoles.

L'économiste Mari Iwashita, chez Daiwa Securities estime que les investisseurs devraient rester prudents pendant quelque temps. "Pour le moment, les marchés sont simplement préoccupés et averses au risque, mais en mars, [la hausse des prix des matières premières] deviendra probablement une réalité", car elle se reflétera dans les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et en Europe, prévient-elle.

L'or et la dette souveraine, considérés comme des valeurs refuges en périodes de crise, gagnent également du terrain. Le rendement du bon du Trésor américain à dix ans, le titre de référence du marché, recule à 1,860%, contre 1,997% mercredi soir. Le taux du Bund allemand à dix ans chute à 0,144%, contre 0,229% mercredi soir. L'once d'or se négocie dans le même temps à 1.966 dollars, en hausse de 2,9%.

Sur le marché des changes, l'euro recule de 0,6% face au dollar, tandis que le rouble plonge de 5,6% face au billet vert. La banque centrale russe est intervenue jeudi sur le marché pour stabiliser le rouble.

-Quentin Webb et Caitlin Ostroff, The Wall Street Journal

(Version française et contribution Valérie Venck) ed: ECH - LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2022